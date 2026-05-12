Ferrero investirà 80 milioni di euro per un nuovo impianto di sgusciatura delle nocciole in Cile

Il Gruppo Ferrero ha annunciato un investimento da 94 milioni di dollari (80 milioni di euro, al cambio odierno) per la costruzione di un nuovo stabilimento in Cile.

E’ quanto riporta l’agenzia Ansa, che dà conto dell’annuncio dato al quotidiano economico cileno "Diario Financiero" dall'amministratore delegato di Ferrero Hazelnut Company, Marco Botta, durante la visita che recentemente ha portato il manager nel Paese andino per la sesta volta negli ultimi quattro anni.

Secondo il quotidiano finanziario (leggi qui), l’azienda albese punta a realizzare "un impianto di sgusciatura che andrà ad aggiungersi all'attuale impianto di pulizia ed essiccazione nella regione centro-meridionale del Maule, operativo da 11 anni, e all'impianto di trasformazione di Ñuble, attivo da due anni".

Ferrero – si ricorda ancora – è presente sul mercato cileno da 35 anni. "È un Paese con cui abbiamo un legame speciale – ha dichiarato Botta – fondamentale per la catena di approvvigionamento globale dell'azienda".