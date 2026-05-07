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Eventi | 07 maggio 2026, 18:03

“Ber to Ber”: al tramonto tra colline, erbe e api alla Morra

La nuova edizione di “Sui Sentieri di La Morra” parte sabato 23 maggio con una passeggiata naturalistica di 6 km, pausa picnic panoramica e visita al laboratorio di un apicoltore locale

“Ber to Ber”: al tramonto tra colline, erbe e api alla Morra

La rassegna Sui Sentieri di La Morra inaugura la sua nova edizione con un’esperienza che unisce natura, conoscenza e suggestione, nel cuore delle colline di La Morra, patrimonio UNESCO.

Il primo appuntamento della stagione, dal titolo "Ber to Ber –il cammino, le erbe, il miele e le api", si svolgerà sabato 23 maggio, con partenza al tramonto. La passeggiata sarà condotta dalle nostre guide naturalistiche Guido Camia e Francesca Giacosa, che guideranno i partecipanti in un percorso di circa 6 km alla scoperta della flora spontanea locale, in particolare le piante mellifere e le loro proprietà. Non mancheranno momenti di approfondimento botanico lungo il sentiero.

Durante la camminata è prevista una pausa picnic panoramica e al termine del percorso Simone Coppola, apicoltore di La Morra ci guiderà all’interno del suo laboratorio per farci conoscere tutte le tappe della produzione del suo miele.

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