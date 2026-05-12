“Oasi della Salute” ad Alba, domenica 17 maggio screening gratuiti in Cortile Maddalena

Domenica 17 maggio ad Alba farà tappa l’iniziativa regionale “Le Oasi della Salute”, una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

L’evento, che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi con il supporto della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie locali, vedrà Alba protagonista con un ricco programma nel Cortile della Maddalena (Via Vittorio Emanuele II, 19), dalle 9.30 alle 17.00.

I cittadini potranno accedere liberamente, senza prenotazione e fino a esaurimento posti, a check up cardiovascolari gratuiti condotti da medici, infermieri e professionisti dell’Asl CN2, accompagnati da attività pratiche dedicate all’alimentazione e al movimento.

“Siamo lieti che Alba sia tra le città protagoniste di ‘Le Oasi della Salute’ – ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto – e ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa di grande valore che porta la prevenzione direttamente tra i cittadini. La possibilità di accedere gratuitamente a screening cardiovascolari e consulenze qualificate rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei corretti stili di vita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento di Paola Malvasio, direttore generale dell’Asl CN2: “L’Asl CN2 aderisce a ‘Le Oasi della Salute’, iniziativa nata per promuovere la prevenzione cardiovascolare e i corretti stili di vita, in modo gratuito e facilmente accessibile alla cittadinanza. La tappa di Alba rappresenta un’importante opportunità di contatto sul territorio, durante la quale medici e professionisti sanitari possono essere ancor più vicini all’utenza. Iniziative come questa valorizzano il ruolo della sanità territoriale e la sua vicinanza alle persone”.

L’appuntamento albese si inserisce in un progetto che unisce prevenzione medica, educazione sanitaria e promozione del benessere, confermando l’impegno del territorio nel mettere al centro la salute della comunità.