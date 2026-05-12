La Primavera del Castellinaldo Barbera d’Alba

Torna a Castellinaldo d’Alba l’appuntamento con “Primavera del Castellinaldo Barbera d’Alba”, iniziativa promossa dall’Associazione Vinaioli del Castellinaldo in collaborazione con Go Wine e giunta alla sua terza edizione, in programma domenica 17 maggio 2026 nel centro storico del paese.

Un evento che nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle espressioni più identitarie della Barbera d’Alba, profondamente legata al territorio di Castellinaldo e al lavoro delle sue cantine.

Il cuore dell’iniziativa sarà il banco d’assaggio allestito in Piazza Castello, in programma nel pomeriggio di domenica, con la presenza diretta dei produttori: saranno infatti le aziende a raccontare personalmente i vini, il lavoro in vigna e in cantina, le scelte stilistiche e il legame con un territorio che nel tempo ha costruito una fisionomia precisa all’interno della denominazione.

Un focus territoriale sulla Barbera d’Alba Il Castellinaldo Barbera d’Alba rappresenta un caso di particolare interesse nel panorama vitivinicolo piemontese: una realtà che richiama una sottozona fortemente riconoscibile, capace di esprimere una Barbera di personalità, legata al paesaggio collinare del Roero e alla tradizione produttiva locale.

L’evento si propone come un’occasione concreta per conoscere questa identità, attraverso un’esperienza di degustazione che mette al centro il vino e il rapporto diretto con i produttori.

Saranno presenti direttamente le cantine dell’Associazione Vinaioli del Castellinaldo, che proporranno in assaggio:

il Castellinaldo Barbera d’Alba, vino protagonista;

una seconda etichetta da vitigno Arneis, ulteriore espressione del territorio.



Ecco l’elenco delle cantine presenti

Allerino Giovanni – Castellinaldo d’Alba

Az. Agr. Cravanzola – Castellinaldo d’Alba

Az. Agr. Margherita s.s. – Castellinaldo d’Alba

Az. Agr. Sottero Silvana – Castellinaldo d’Alba

Baudevin – Castellinaldo d’Alba

Cantina del Nebbiolo – Vezza d’Alba

Cascina Chicco – Canale

Cascina del Pozzo – Castellinaldo d’Alba

Cascina Goregn – Castagnito

Ferrero Fabrizio – Castellinaldo d’Alba

La Granera – Castellinaldo d’Alba

Marchisio Family Organic Estate – Castellinaldo d’Alba

Marsaglia – Castellinaldo d’Alba

Massucco F.lli – Castagnito

Morra Stefanino – Castellinaldo d’Alba

Teo Costa – Castellinaldo d’Alba

Tonino Marchisio – Castellinaldo d’Alba

Il programma della giornata

La giornata di domenica 17 maggio si aprirà con un breve momento inaugurale e proseguirà con il banco d’assaggio, offrendo al pubblico un pomeriggio di degustazione dedicato a enoappassionati, winelover e

consumatori.

In serata è prevista la Cena dei Produttori, momento conviviale Coj – More than Food che concluderà l’evento, con un percorso gastronomico in abbinamento ai vini delle aziende partecipanti.

Una due giorni tra pubblico e operatori

L’iniziativa proseguirà lunedì 18 maggio con una giornata riservata a operatori del settore e stampa specializata, completando il profilo di una manifestazione che unisce promozione, racconto del territorio e

relazioni professionali.

Un progetto condiviso

“Primavera del Castellinaldo” nasce dalla collaborazione con l’Associazione Vinaioli del Castellinaldo, realtà che riunisce oggi 19 cantine impegnate nella valorizzazione di questo vino e del suo territorio.

Il Castellinaldo Barbera d’Alba rappresenta oggi una sottozona di particolare pregio all’interno della denominazione, legata a un areale ristretto del Roero orientale e caratterizzata da una produzione attenta alla qualità, con rese contenute e una precisa disciplina produttiva.

Un appuntamento nel segno del territorio

La manifestazione si propone come un’occasione per entrare nel cuore di un territorio del vino, conoscere i suoi protagonisti e approfondire, calice alla mano, il valore di una espressione territoriale sempre più significativa nel panorama della Barbera d’Alba.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Enoteca Regionale del Roero e del Centro Studi sul Paesaggio Culturale Langhe Roero Monferrato.

Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito internet di Go Wine -

https://www.gowinet.it/evento/primavera-del-castellinaldo-domenica-17-e-lunedi-18-maggio-2026-castellinaldo-dalba/



Go Wine - Alba