Marene, ultimo appuntamento della stagione teatrale con “Ultima chiamata per Lisbona”

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2025/26 organizzata dal Circolo Noi all’Auditorium San Giuseppe di Marene, in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 21 in via Cravetta 2.
Per il secondo anno consecutivo il marenese Paolo Arduino tornerà sul palco con un suggestivo racconto teatrale dedicato alle vicende degli uomini legati al Grande Torino, vissute nel maggio del 1949, nelle ore che precedettero la tragedia di Superga.
Lo spettacolo, intitolato “Ultima chiamata per Lisbona”, porterà il pubblico nella mattina del 4 maggio 1949, all’interno del lussuoso Hotel do Parque di Lisbona, dove si ritrovano giocatori, dirigenti, giornalisti e personale di volo in partenza verso il capoluogo piemontese. Tra i divani della hall si intrecciano storie, curiosità, momenti di svago e attimi di apprensione legati anche alle condizioni meteo in Italia.
Nella seconda parte della serata, l’avvocato Vincenzo Savasta e il giornalista sportivo Fabrizio Turco, autori del libro The Day After – Il Grande Torino dopo il Grande Torino edito da Bradipolibri, saranno intervistati da Ilenia Arnolfo, che presenterà anche l’evento. Seguirà poi uno spazio riservato alle domande del pubblico.
Il racconto teatrale, ideato, scritto e diretto da Paolo Arduino, vedrà sul palco anche Livio Partiti alla voce recitante, Nino Carriglio al sax e clarinetto ed Ezio Bertola come cantante.
La serata sarà a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite, dal sito dell’Auditorium oppure presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura.