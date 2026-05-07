Borgo San Dalmazzo, il 9 maggio il laboratorio “Fai sbocciare un fiore… con le tue mani!”

L’associazione "Monserrato ODV" invita bambini e famiglie a partecipare a “Fai sbocciare un fiore… con le tue mani!”, un laboratorio creativo speciale dedicato alla Festa della Mamma, in programma sabato 9 maggio alle ore 16:00 presso il santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo.

L’iniziativa, gratuita e rivolta ai bambini dai 7 anni in su, offrirà ai partecipanti l’occasione di realizzare con fantasia e manualità un dono unico e personale da regalare alla propria mamma. Un pomeriggio all’insegna della creatività, della condivisione e del valore dei piccoli gesti fatti con il cuore.

Prosegue il percorso di attività del progetto #MunseCreativeLab, promosso dall’Associazione Monserrato ODV con l’obiettivo di creare momenti educativi, artistici e aggregativi per bambini, ragazzi e famiglie del territorio, valorizzando creatività, socialità e partecipazione.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 3402549768 (Cristian), indicando cognome e nome di ogni partecipante.

"Con questo laboratorio vogliamo offrire ai bambini un’esperienza semplice ma significativa: creare con le proprie mani un piccolo regalo pensato per la mamma, riscoprendo il valore del tempo condiviso, della fantasia e dell’espressione creativa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del progetto #MunseCreativeLab, che continua a proporre attività dedicate alle famiglie e ai più giovani, creando occasioni di incontro, partecipazione e crescita attraverso laboratori creativi e momenti comunitari. Crediamo che la creatività sia uno strumento importante per rafforzare relazioni e senso di appartenenza al territorio".