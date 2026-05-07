la Lega in piazza nella Granda: gazebo, sicurezza e tesseramenti 2026

Sabato 9 e domenica 10 maggio la Lega torna tra i cittadini della Granda con una mobilitazione capillare. Saranno numerosi i gazebo allestiti nelle principali piazze del territorio per presentare l’approvazione del “Decreto Sicurezza Bis”, discutere i temi della famiglia e dare il via alla campagna tesseramenti per l’anno 2026.

Al centro dell’iniziativa vi è l’illustrazione dei 22 punti cardine del nuovo Decreto Sicurezza Bis, che prevede misure stringenti contro la criminalità, il potenziamento della legittima difesa, nuove tutele per le Forze dell’Ordine e un giro di vite contro lo spaccio e il degrado urbano.

“Siamo orgogliosi di tornare nelle piazze della nostra Provincia di Cuneo - dice il Senatore Giorgio Maria Bergesio-. I gazebo di questo fine settimana non sono solo un momento di ascolto, ma la dimostrazione concreta che la Lega mantiene le promesse fatte. Con il Decreto Sicurezza Bis diamo finalmente strumenti reali alle nostre Forze dell’Ordine e garantiamo più tranquillità alle famiglie piemontesi. Sostenere la Lega con il tesseramento 2026 significa scegliere la libertà e il buonsenso per il futuro del nostro territorio”.

I gazebo saranno inoltre l'occasione per ribadire la posizione del movimento a difesa della famiglia.