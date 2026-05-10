Cuneo punta all’Adunata 2030, Marco Gallo “Una candidatura dal forte valore storico”

La candidatura di Cuneo a ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini del 2030 continua a raccogliere sostegni istituzionali. Sul progetto è intervenuto anche l’assessore regionale Marco Gallo, che ha evidenziato il valore storico, identitario e associativo del legame tra la Granda e gli Alpini.

«La candidatura di Cuneo all’Adunata nazionale degli Alpini del 2030 è una notizia che la Regione Piemonte accoglie con pieno sostegno. Il 2030 segna il 95° anniversario della Divisione Alpina Cuneense, la “Martire”: una ricorrenza che dà alla candidatura un peso storico preciso, legato a una delle pagine più dolorose della Seconda guerra mondiale, in cui intere generazioni di giovani cuneesi non fecero mai ritorno dalle steppe russe. Quella memoria merita visibilità, e un territorio che con gli Alpini ha un legame profondo e ininterrotto merita di ospitare nuovamente un evento di questa portata. Le quattro sezioni ANA della Granda — Cuneo, Ceva, Mondovì e Saluzzo — contano quindicimila soci e rappresentano una delle reti associative più solide del Piemonte. La Regione accompagnerà il Comitato organizzatore in ogni fase del percorso verso il 2030 affinché Cuneo e tutta la provincia possano rivivere l'atmosfera e le emozioni incredibili del 2007».