VOLLEY BM / VBC Mondovì, sul campo del Novi l'ultimo impegno di campionato

Ultimo impegno di questo sfortunato campionato di serie B maschile per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, atteso sabato sera alle 20.30 dalla trasferta sul campo del Novi allenato da Andrea Repetto.

Attualmente in classifica generale, dopo le prime 25 giornate, il Novi, che arriva dalla vittoria esterna per 3-2 sul campo del Caronno, si trova al quarto posto con 50 punti, frutto di 18 vittorie e 7 sconfitte, a -4 dal PVL Ciriè capolista, a -3 dal Malnate secondo a -1 dal Caronno terzo ed a +3 sul Garlasco e sul Res Volley Mozzate. Per i novesi, però, il sogno di raggiungere i play-off è matematicamente sfumato: infatti, essendo in programma lo scontro diretto fra il Malnate secondo ed il Caronno terzo, ogni risultato che arriverà da Malnate è fatale alla formazione guidata da Andrea Repetto.

Nella gara di andata, disputatasi sabato 17 gennaio, i monregalesi si imposero al PalaItis per 3-2 (23-25,25-23,20-25,36-34,15-9), ribaltando completamente i pronostici della vigilia. Ora per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di cercare di chiudere nel modo più dignitoso possibile questo campionato, offrendo una prestazione decorosa.

Una volta terminato il campionato si farà il punto della situazione e si potrà poi programmare la stagione 2026/2027.