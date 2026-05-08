Envie piange Romina Marengo, deceduta a 52 anni dopo una lunga malattia

Lutto a Envie per la scomparsa di Romina Marengo, venuta a mancare dopo una lunga malattia all’età di 52 anni, compiuti appena il giorno prima, mercoledì 6 maggio. È deceduta nella notte di giovedì 7 maggio all’Hospice di Busca.

Nel paese della valle Po viene ricordata come una bella persona sempre gentile con tutti. Era conosciuta e ricordata per la cordialità e professionalità anche a Saluzzo dove aveva lavorato fino a dieci anni fa all’allora supermercato Maxi Sconto di piazza Cavour.

Aveva poi dovuto smettere di lavorare proprio a causa del tumore che ha cercato di combattere con grande forza di volontà durante tutti questi anni.

Lascia le figlie Martina con Momo, Nicole, la mamma Irene, il papà Antonino, le nonne, zii, zie, la figlioccia Sonia, cugine e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato a Envie nella chiesa parrocchia di San Marcellino, domani sabato 9 maggio alle 15, partendo dalla sala del commiato della Residenza Buzzi alle 14,50.

Nella medesima chiesa, questa sera, venerdì 8 maggio, alle 20.30 sarà recitato il rosario.