Novello ritrova la sua storia: sette secoli dopo torna il legame tra Alice di Savoia e i Del Carretto

Ci sono anniversari che non restano confinati nei libri di storia, ma tornano a vivere nei luoghi che li hanno custoditi per secoli. A Novello accadrà domenica 10 maggio, quando il paese celebrerà i 700 anni dal matrimonio tra Alice di Savoia e Manfredo Del Carretto, un’unione che contribuì a intrecciare il destino delle Langhe con alcune delle più importanti dinastie europee.

La commemorazione storica, promossa dal Comune di Novello insieme alla Pro Loco e all’Associazione Internazionale Regina Elena ODV, non sarà soltanto una rievocazione simbolica, ma un’occasione per riportare al centro il rapporto tra territorio, memoria e identità collettiva.

Nel borgo che domina le colline del Barolo, la giornata prenderà il via alle 10 con la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Poi, alle 11, piazza Vittorio Emanuele diventerà il cuore della cerimonia pubblica, alla presenza delle autorità regionali e locali, dei rappresentanti dei Comuni storicamente legati alla famiglia Del Carretto e di Andrea Carnino, vice segretario nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena ODV.

Ma dietro la celebrazione c’è anche un lavoro più profondo di ricostruzione storica e valorizzazione culturale del territorio. Negli ultimi anni Novello ha infatti rafforzato il proprio legame con la rete internazionale dei siti storici collegati alla famiglia Grimaldi di Monaco, entrando ufficialmente nell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco grazie alle ricerche coordinate proprio da Carnino.

Un passaggio che ha dato al paese una nuova collocazione anche dal punto di vista turistico e culturale, inserendo le Langhe all’interno di un itinerario storico europeo voluto dal Principe Alberto II di Monaco per valorizzare i territori legati alla propria dinastia.

La giornata del 10 maggio sarà quindi anche un modo per raccontare come la storia locale possa ancora oggi diventare occasione di promozione culturale, dialogo istituzionale e consapevolezza delle proprie radici.

Dopo la commemorazione ufficiale, alle 11.30, è prevista l’inaugurazione di alcune vie rinominate, mentre il momento conclusivo sarà affidato al rinfresco organizzato dalla Pro Loco insieme all’Associazione Produttori di Nas-cëtta.

Nel frattempo, Novello continua a guardare avanti partendo proprio dalla propria storia: non come esercizio nostalgico, ma come patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni e da trasformare in elemento vivo del territorio.