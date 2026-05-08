CALCIO SERIE C / Bra, si avvicina l’ora della verità: sabato a Sestri arriva la Torres per l’andata dei playout

Manca sempre meno alla resa dei conti: domani, sabato 9 maggio, l’AC Bra ospiterà la Torres nell’andata della finale playout del campionato di Serie C. L’attesissima sfida andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante con il fischio d’inizio previsto per le 18.

La stagione del Bra è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni, conclusa con “sole” 6 vittorie, 14 pareggi e ben 16 sconfitte. L’annata era iniziata con numerose difficoltà, tra cui quella legata allo stadio “di casa”. Per assistere al primo successo si è dovuto aspettare la settima giornata, quando i cuneesi hanno battuto per 2-1 il Guidonia Montecelio. A cavallo tra fine girone d’andata e inizio ritorno i giallorossi hanno poi cambiato marcia, dando anche l’illusione di puntare alla salvezza diretta. Poi, una brusca frenata nei mesi di febbraio e marzo ha nuovamente ridimensionato le ambizioni dei braidesi, che tenteranno di salvarsi attraverso i playout.

Grazie alle buone prestazioni fornite dai ragazzi di mister Nisticò nelle recenti settimane, il clima in casa Bra sembra essere tornato sereno e al 100% concentrato sull’importante sfida salvezza. I piemontesi hanno concluso la stagione regolare con quattro risultati utili nelle ultime cinque gare, pareggiando il match conclusivo sul campo della Juventus Next Gen (2-2 al “Moccagatta”).

Per mantenere la categoria dovranno per forza partire con un esito positivo tra le “mura amiche” del “Sivori” che tanto hanno regalato loro quest’anno. Infatti, ben 24 dei 32 punti totali ottenuti nel girone B sono arrivati nello stadio ligure. Fondamentale sarà anche limitare le difficoltà difensive, testimoniate dai 54 gol subiti che hanno relegato i giallorossi al penultimo posto nella speciale classifica delle retroguardie.

Discorso simile per la Torres: la stagione dei rossoblù è stata segnata da una cronica difficoltà a vincere le partite, compensata però da una grande tenacia. I turritani hanno ottenuto solo sei successi (esattamente gli stessi del Bra), ma distribuiti equamente tra casa e trasferta, a differenza dei giallorossi che hanno ottenuto le loro vittorie unicamente tra le mura amiche.

La squadra allenata da Alfonso Greco ha chiuso il girone B al 17° posto con 36 punti e la condanna ai playout è stata una vera doccia fredda per i sassaresi: la permanenza diretta in Serie C è sfumata per una lunghezza appena, con la Sambenedettese che si è salvata a quota 37. A far discutere sono state soprattutto le circostanze, con i due gol segnati in pieno recupero dai marchigiani che sanno di beffa. Nell’ultimo turno di campionato i sardi sono stati sconfitti dall’Arezzo. Attenzione però a non farsi ingannare: prima di cadere per 3-1 con la capolista, i rossoblù venivano da un filotto di ben sette risultati utili consecutivi.

Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, l’allenatore dei turritani Alfonso Greco ha partecipato alla conferenza stampa pre-match in cui ha definito "snervante" l’attesa per la sfida. Inoltre, il tecnico ha affermato che i suoi giocatori sono carichi e pronti per l’incontro di sabato, sottolineando l’ottima salute del gruppo.

In caso di parità al termine dei 180 minuti la Torres sarebbe salva a causa del miglior piazzamento finale in classifica. Dunque niente supplementari al termine del ritorno, con i sardi che potrebbero giocare con due risultati utili su tre.

In questa annata le due formazioni si sono sempre divise la posta in palio, con un doppio 1-1. A settembre si è giocato al “Sivori”, dove Diakite ha risposto all’iniziale vantaggio firmato Sinani. A fine gennaio, invece, si è giocato al “Vanni Sanna” con i piemontesi che si sono portati avanti nei primi minuti con il solito Sinani ma, questa volta, a salvare i sardi ci ha pensato Sala. Oltre alle sfide già citate, Bra e Torres si affrontarono anche nella stagione 2013/14 in Serie C2: all’andata si imposero i cuneesi per 2-1, mentre al ritorno i sassaresi vinsero di misura per 1-0.

Dunque, si preannuncia un match apertissimo e molto equilibrato. Una cosa è certa, a fare la differenza saranno i piccoli dettagli: un errore da una parte o dall’altra potrebbe segnare definitivamente le sorti delle due compagini. Anche i bookmaker prevedono una gara incerta con la squadra ospite che viene data leggermente favorita (2.40), il successo dei padroni di casa è dato a 2.90, mentre il pareggio è quotato 3.00. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e su NOW.

L’incontro sarà diretto da Leonardo Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Matteo Taverna di Bergamo, quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio, al VAR Marco Monaldi di Macerata e AVAR Francesco Burlando di Genova.

Il ritorno si giocherà ad una settimana di distanza dalla prima sfida. Appuntamento, dunque, per sabato 16 maggio, quando allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari si deciderà la salvezza: fischio d’inizio alle ore 20:30.