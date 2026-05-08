Lequio Tanaro, un "Balcone sulle Langhe" in festa: domenica 17 maggio torna il “Mercatino di Primavera”

C’è un luogo dove lo sguardo spazia tra le colline patrimonio Unesco e l’aria profuma di tradizioni: è Lequio Tanaro, il celebre "Balcone sulle Langhe".

È proprio qui che domenica 17 maggio, a partire dalle 9, prenderà vita l’atteso “Mercatino di Primavera”. Un evento che trasformerà il Belvedere e Piazza Senatore Curreno in un palcoscenico di colori, sapori e artigianato.

La manifestazione nasce da una precisa volontà del sindaco Giuseppe Trossarello, che ha saputo fare squadra coinvolgendo l’intera macchina comunale: dai dipendenti all'amministrazione, fino all'energia contagiosa dell’associazione culturale “Lequio Enjoy”.

Un lavoro corale per celebrare la comunità e offrire ai visitatori un’esperienza autentica in una delle cornici più panoramiche del territorio.

Il percorso della fiera sarà un viaggio tra eccellenze e creatività, coinvolgendo numerosi hobbisti con le loro opere e portando in piazza un'offerta culinaria variegata e di qualità con i vari street food.

In prima linea, inoltre, vi saranno gli esercenti locali (dal negozio di alimentari, alle pizzerie e i bar) protagonisti con preparazioni dedicate, pronte a deliziare i palati di residenti e turisti.

Tra grandi classici e novità: Il celebre Sbaffalo delizierà i presenti con i suoi rinomati hamburger, proposti in ogni varietà e con ingredienti di prima scelta, per un'esperienza street food di alto livello.

Per accompagnare le prelibatezze, sarà invece presente il birrificio Marco Birra Artigianale, sinonimo di freschezza e ricerca nel settore brassicolo.

“Visitare il Mercatino di Primavera significa immergersi in un’atmosfera di festa, godendo della proverbiale ospitalità lequiese e di una vista che non ha eguali. – ha commentato il sindaco Trossarello, insieme al numeroso e propositivo staff - Che sia per una passeggiata tra i banchi degli hobbisti o per un aperitivo affacciati sulle vigne, l'appuntamento di domenica 17 maggio è l'occasione perfetta per vivere la Langa da una prospettiva privilegiata”.