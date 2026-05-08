Rifreddo investe nello sport: il Comune punta ai fondi regionali per la riqualificazione delle strutture sportive

L’amministrazione di Rifreddo ha avviato le procedure per partecipare ai bandi regionali destinati ai comuni piemontesi, con l’obiettivo di ottenere contributi per interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati per l’attività sportiva di base.

In questa prima fase, la domanda presentata riguarda l’area sportiva nel cortile della scuola primaria, dove l’amministrazione comunale intende intervenire per rendere gli spazi più funzionali e accessibili, sia per le associazioni sportive sia per i cittadini.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto volto a promuovere lo sport di base sul territorio, migliorando le infrastrutture esistenti e valorizzando le strutture disponibili per l’intera comunità.

Parallelamente, gli amministratori hanno confermato l’impegno a presentare ulteriori richieste di contributo per riqualificare gli impianti sportivi comunali, con scadenza fissata a fine aprile.

Questi interventi mirano a garantire un’offerta equilibrata di strutture sportive sul territorio, creando spazi adeguati per attività ricreative e sportive di diverso livello e per tutte le fasce d’età, oltre che migliorare le strutture per le scuole cittadine.

Con questa iniziativa, il Comune di Rifreddo ribadisce la propria attenzione verso il benessere della comunità, l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio, puntando su infrastrutture moderne, sicure e fruibili da tutti.

"I cittadini – spiega il sindaco Elia Giordanino - sono invitati a seguire gli sviluppi dei bandi e le opportunità derivanti dai contributi regionali, che permetteranno di arricchire l’offerta sportiva locale e di sostenere lo sviluppo di attività motorie e ricreative, con l’obiettivo di rendere Rifreddo un punto di riferimento territoriale per lo sport di base".