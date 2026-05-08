VOLLEY A1F / Cuneo saluta Erika Pritchard: la statunitense lascia le Gatte

La Cuneo Granda Volley comunica che Erika Pritchard, schiacciatrice statunitense classe 1999, non farà parte del roster nella stagione 2026-27.



Erika saluta Cuneo dopo aver partecipato ad alcune delle partite più belle della storia delle Gatte, mostrando sempre positività con il gruppo e con i tifosi. In particolare la schiacciatrice ha trascinato le biancorosse nella vittoria da sogno contro Scandicci, conquistando il premio di MVP della partita.



Cuneo Granda Volley intende ringraziare la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest'anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.

