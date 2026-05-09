Furto di computer all’Itis Rivoira di Verzuolo: indagano i carabinieri

Nuovo colpo ai danni dell’istituto scolastico Istituto Denina Pellico Rivoira, già vittima di un furto di computer avvenuto nell’ottobre scorso nella sede del Pellico di Saluzzo. Questa volta nel mirino dei ladri è finito l’Itis Rivoira, situato sulla collina di Verzuolo, dove si svolgono i corsi ad indirizzo informatico ed elettrotecnico.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio forzando una finestra e hanno portato via circa cinquanta computer portatili. Si tratta sia dei dispositivi utilizzati nei laboratori sia di quelli impiegati quotidianamente nelle classi durante le lezioni.

Un danno ingente per la scuola, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche per le ripercussioni sull’attività didattica. Nel precedente episodio avvenuto al Pellico di Saluzzo erano stati rubati una quarantina di pc.

L’episodio richiama inoltre quanto accaduto solo due settimane fa nelle scuole primarie e medie di Villafranca Piemonte, nel Torinese, dove erano stati sottratti materiali informatici.

Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro questi furti possa esserci un’unica banda specializzata o se i colpi vengano eseguiti addirittura su commissione.

Sul caso stanno lavorando i Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini finalizzate a risalire agli autori del furto.

Al momento nessuna pista viene esclusa, mentre tra insegnanti, studenti e famiglie resta forte lo sconcerto per quanto accaduto.