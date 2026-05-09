“Cuneo Summer Events”: un unico brand per l’estate 2026 tra grandi concerti e 50 appuntamenti

In arrivo un'state che ricca e vivace a Cuneo.

Si contano 50 eventi tra maggio e settembre, alcuni dei quali si sviluppano su più giorni. In questo succedersi di momenti c’è spazio per tutti i gusti e le sensibilità, dallo sport alla musica classica, dalla natura al teatro, dalla tradizione al futuro con mostre, eventi, incontri, spettacoli, attività di vario genere e per tutte le generazioni. E c’è il grande ritorno, dopo il successo del 2025, dei concerti il 17-18-19 luglio: si riproporranno tre serate di musica regalate alla cittadinanza, nella cornice meravigliosa di Piazza Galimberti (organizzate dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Confartigianato).

Si conferma la voce circolata: il DJ Claudio Cecchetto sarà l’ospite del 18 luglio. Disc jockey, produttore, conduttore radiofonico e televisivo, editore e talent scout, a 45 anni esatti dalla pubblicazione di Gioca Jouer, il famosissimo ballo di gruppo che gli ha aperto le porte del successo, Cecchetto salirà sul palco condividendo con tutti la voglia di ballare e “far festa”. Per creare un po’ di suspence, gli ospiti delle altre due serate saranno annunciati nelle prossime settimane e così si completerà il mosaico artistico pensato accontentare generazioni e gusti diversi.

Targatocn lo aveva annunciato in anteprima: LEGGI QUI

Un cambio di passo comunicativo segnerà l’estate 2026: nasce il “Cuneo summer events”, il brand che per la prima volta accompagnerà la stagione degli eventi 2026. La scelta di un nuovo modo di raccontarsi è quella di mettere a sistema l’offerta culturale, turistica, sociale, sportiva per esprimere una visione d’insieme che mette al centro l’identità del territorio, nella sua ricchezza e varietà. Dalla cultura allo sport, dalle tradizioni locali ai grandi concerti, dal cibo all’arte: ciò che finora è stato percepito come separato e isolato diventa un unico e lungo racconto-evento, con tanti e diversi promotori e protagonisti, ma tutti di alto livello. "Brandizzare" la stagione estiva significa dare una casa comune a tutte le iniziative che animano il nostro territorio, rendendole immediatamente riconoscibili sia per i residenti che per i visitatori, offrire un racconto in cui gli attori locali partecipano e contribuiscono ognuno in maniera unica ed eccellente a un percorso di crescita collettiva.

“Con questa operazione facciamo un salto di qualità nella comunicazione pubblica”, dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis “Non si tratta solo di una scelta grafica, ma di un atto politico e culturale: vogliamo che ogni evento, dal più piccolo al più grande, contribuisca a costruire l’immagine di una città dinamica e coesa. Presentarsi con un brand unico significa, anziché procedere in ordine sparso, iniziare a parlare come una vera comunità che valorizza le proprie eccellenze”.

Aggiungono Daniela Balestra, presidente territoriale Confartigianato Imprese Cuneo, ed Ernesto Testa, presidente Confartigianato Cuneo DonArti ETS: “Confartigianato Imprese Cuneo rinnova con piacere la propria collaborazione con il Comune di Cuneo per l’organizzazione degli eventi estivi del capoluogo, dando continuità a una sinergia che già lo scorso anno aveva prodotto risultati particolarmente positivi. In quell’occasione avevamo scelto di celebrare l’ottantesimo anniversario della nostra costituzione attraverso concerti e iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di testimoniare concretamente il forte legame che unisce la nostra Associazione al territorio e alla comunità. Si tratta di un impegno che conferma come Confartigianato non sia soltanto un’organizzazione di rappresentanza, ma anche un soggetto attivo nella vita sociale e culturale della provincia, capace di promuovere occasioni di partecipazione, incontro e condivisione. Con lo stesso spirito di responsabilità e attenzione verso il territorio, anche quest’anno offriremo il nostro supporto agli appuntamenti estivi cittadini, coinvolgendo la nostra onlus “Confartigianato Cuneo DonArti ETS”. Attraverso il progetto “SensibilizzArti” intendiamo promuovere momenti di aggregazione e confronto rivolti in particolare ai giovani, nella convinzione che cultura, musica e condivisione rappresentino strumenti importanti di crescita, inclusione e dialogo. L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso più ampio che stiamo sviluppando a sostegno delle famiglie e delle nuove generazioni, anche attraverso il progetto “Scuola per Genitori”, con l’obiettivo di creare occasioni di ascolto e comunità capaci di accompagnare giovani e famiglie nelle sfide del presente”.