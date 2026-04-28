Concerti e Dj set: nell'estate cuneese tornano gli eventi gratuiti in piazza Galimberti

A Cuneo il capitolo eventi estivi è tema sul quale il riserbo è sempre massimo.

Mentre vengono annunciati fior fiore di appuntamenti in tante località della provincia, a Cuneo tutto accade nelle segrete stanze e le associazioni e gli enti coinvolti si riuniscono all'insegna della massima riservatezza, un po' - concedeteci il lieve sarcasmo - stile "riunioni carbonare".

I segreti era previsto che venissero svelati nella conferenza stampa inizialmente programmata per domani, rimandata al prossimo 11 maggio per problemi organizzativi.

Si dovrà attendere un'altra decina di giorni per sapere che cosa ci riserverà la prossima estate cuneese.

Ma qualche indiscrezione in queste settimane è comunque trapelata. E, con i dovuti condizionali, proviamo a condividerla con i lettori.

Non ci sarà l'Illuminata. Questa è una conferma rispetto all'anno scorso.

Il comitato sarà comunque impegnato per l'organizzazione della processione della Madonna del Carmine, non si sa se con qualche allestimento luminoso e con la sempre suggestiva Infiorata. Potrebbe venire celebrata l'11 oppure il 18 luglio e concludersi, ma sono voci, con un concerto gospel.

Probabile che si rinnoverà l'appuntamento con "Mille luci nel piatto", la cena benefica in via Roma.

Torna Drink Art nei venerdì di luglio, come lo scorso anno, quando l'evento riscosse un grande successo. Non si sa se la formula sarà la stessa, con un recap a settembre, esattamente come accaduto nel 2025.

Ma l'annuncio più atteso della conferenza di domani era certamente quello relativo ai concerti e agli eventi di luglio.

L'anno scorso, i cuneesi lo ricorderanno, in città si sono esibiti Irene Grandi, Frida Bollani, Fabrizio Bosso, Gabriele Cirilli e Davide Van de Sfroos, i Tiromancino, gli Eiffel 65 e gli Ariacorte assieme a Sergio Berardo e la Grande orchestra Occitana.

Una programmazione ricca e variegata per la quale un fondamentale contributo organizzativo ed economico era stato dato da Confartigianato, che festeggiava i suoi 80 anni di storia. Quest'anno è stata nuovamente coinvolta, assieme ad altri enti e associazioni.

Chi verrà quest'anno a Cuneo? Qualcosina è già trapelato.

Le date: dovrebbero essere il 17-18 e 19 luglio.

Tre serate di eventi gratuiti.

Uno dei nomi che stanno insistentemente circolando è quello di Claudio Cecchetto, che dovrebbe portare in città il suo acclamato Deejay Show.

Il fondatore di Radio DeeJay nonché imbattibile talent scout - a lui si deve la scoperta di artisti del calibro di Fiorello, Jovanotti, Gerry Scotti, gli 883 e tanti altri -, nel suo spettacolo propone una lunga cavalcata nella storia della musica italiana, tra canzoni e narrazione.

Non sveliamo niente, al momento, sulla band che dovrebbe aprire la tre giorni di musica in città. La data cuneese, tra l'altro, al momento non è presente tra le tappe del tour estivo.

Nella programmazione dovrebbe esserci anche la serata per i giovani, con un dj set in piazza. Ma, ribadiamo, la conferma arriverà solo in sede di conferenza stampa, il prossimo 11 maggio. Quando verranno ufficializzati i nomi degli ospiti. E annunciato il calendario di tanti altri eventi attesi in città nei prossimi mesi.