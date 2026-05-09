EVENTI / Secondo weekend di maggio tra Castelli Aperti, fiere, sagre e mercatini in tutta la Granda

Week end caratterizzato dall’iniziativa “Castelli Aperti”, che offre domenica 10 maggio molte opportunità per visitare siti storici, palazzi, giardini e castelli della nostra provincia.

Fiere e sagre a Fossano, Roaschia e Caraglio, mercatini e mostre in alcune località, passeggiate ed eventi gastronomici daranno l’opportunità di passare un fine settimana in relax all’aperto.

Le città di Cuneo, Mondovì, Alba, Saluzzo e Savigliano offrono eventi di vario tipo, mentre non mancano mostre d’arte, concerti e rappresentazioni teatrali, laboratori e attrazioni per i più piccoli, a completare l’offerta del week end, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Castelli Aperti in provincia di Cuneo

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano:aperto10.30-18.30.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18 Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio - Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: “Avventure al Castello ed alle misteriose cantine” visite dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Saluzzo - Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite ore 9.30 e ore 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. La prenotazione è consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO: IL CLIMA DA LOCALE A GLOBALE

Sabato 9 maggio, dalle ore 14, la cornice di piazza Galimberti si trasformerà in occasione della “Settimana Civica” e ospiterà l’evento a ingresso totalmente libero “Il Clima da Locale a Globale”. Un appuntamento imperdibile per riflettere, emozionarsi e agire concretamente, che continuerà domenica 10 maggio con altri eventi. Info. https://datameteo.education

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CUNEO: TEDxCUNEO

Sabato 9 maggio, nella splendida cornice del Teatro Toselli, si terrà la sesta edizione di TEDxCuneo. Quest’anno il tema sarà "Revelio" per aiutarci a svelare ciò che è nascosto, ignoto, sconosciuto. Sul palcoscenico si alterneranno dieci speaker, che in talk da diciotto minuti ci condurranno nel loro Revelio. Info https://www.tedxcuneo.com

CUNEO: MODULAZIONI KIDS

Domenica 10 maggio, alle ore, 17 al Rondò dei Talenti, va in scena lo spettacolo Petit biberon - Un cavalier di Francia. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.modulazioni.net/modulazioni-kids/

CUNEO: SHAKABUM DAY

Sabato 9 e domenica 10 maggio andrà in scena la 16a edizione di “Shakabum Day” festival di arte di strada. La manifestazione si terrà in via Roma, piazza Torino e piazza Virginio. Info: https://www.facebook.com/shakabumday/?locale=it_IT

CUNEO: PRIMAVERA AL PARCO

Nel week end molti eventi e iniziative per promuovere la consapevolezza ambientale e la conoscenza della natura. Appuntamenti organizzati dal Parco fluviale Gesso e Stura pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico attraverso attività didattiche e laboratori interattivi. Info: 0171/444501 - www.parcofluvialegessostura.it

CUNEO: NOTE DI SOLIDARIETÀ

Domenica 10 maggio alle ore 21 in Sala San Giovanni si terrà il concerto “Note di solidarietà” in favore dell’Unicef, con l’orchestra sinfonica amatoriale italiana. Ingresso libero con offerte per l’Unicef.

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ALBA: AL BLUES FESTIVAL

Domenica 10 maggio, alle ore 18, nella sala storica Torta Morolin, si terrà “Al Blues Festival 2026” il concerto con Bonfunky Soul Collective. La rassegna dedicata alla musica e, in particolare, al blues e alle sue evoluzioni (fino al blues elettrico e al rock-blues). Info: https://www.associazionealec.it/al-blues-festival-2026-domenica-10-maggio-concerto-bonfunky-soul-collective

ALBA: COM’ERA COM’È

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Banca d’Alba la mostra “Com’era / Com’è: dal 1895 a oggi”, che racconta l’evoluzione della società, dei linguaggi e dei costumi attraverso il confronto tra passato e presente. Info: www.bancadalba.it

ALBA: FESTIVAL ORGANISTICO

Domenica 10 maggio alle ore 21, nella chiesa di Cristo Re, concerto di Josep Solé Coll (Città del Vaticano) nell’ambito del Festival organistico internazionale 2026. Info: 0173/283551.

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ALBARETTO DELLA TORRE: MOSTRA

Sabato 9 maggio dalle 9 alle 17 e domenica 10 maggio su appuntamento sarà visitabile la mostra “Le emozioni generano ricordi”, a cura di Renato Cane e Giulia Porrello. Info: 328 95 73 174.

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BEINETTE: PRESTAZIONE OCCASIONALE

Sabato 9 maggio, alle ore 21, nel cinema teatro “Fratelli Vacchetti” andrà in scena la commedia “Prestazione occasionale” con la compagnia cuneese degli Stornati. Info: 327 61 72 990

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO: PASSEGGIATA PARTIGIANA

Sabato 9 maggio, alle ore 14.30, partirà da piazza Liberazione la “Passeggiata Partigiana”, alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti della Resistenza a Borgo San Dalmazzo, guidata da Gigi Garelli e realizzata in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza. Info: 0171/754154.

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BOVES: CAMMINA SOSTIENI AIUTA

Domenica 10 maggio, con ritrovo in piazza dell’Olmo alle ore 9.30, avrà luogo la manifestazione “Cammina. Sostieni, Aiuta” camminata solidale di circa 7,5 km. L’evento è a favore dell’Aism, realtà che opera al fianco delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari. Info: 329 63 83 868.

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BUSCA: VISITA ALLE CAVE

Domenica 10 maggio, alle 9.30 o alle 15, sarà possibile visitare le cave di alabastro, un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Ritrovo davanti a Casa Francotto. Prenotazione obbligatoria. Info: www.casafrancotto.it

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CARAGLIO: LA LEGGENDA DI MORIA

Sabato 9 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Civico, ultimi appuntamenti della stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro con la messa in scena dello spettacolo "La leggenda di Mòria" del Teatrino al Forno del Pane. La leggenda di Mòria, è l'originale trascrizione di un'antica storia delle vallate alpine, di origini presumibilmente occitaniche. Info: https://www.santibriganti.it

CARAGLIO: PASSI NELLA MEMORIA

Domenica 10 maggio, dalle ore 9, ritrovo presso il Filatoio di Caraglio, per un'escursione tra le borgate in cui è stata scritta la storia d'Italia, partendo da San Matteo di Valgrana per raggiungere infine Chiot Rosa, lo spartiacque tra due valli, simbolo culturale e storico della Resistenza delle Alpi. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.emotionalp.com

CARAGLIO:FIERA DI PRIMAVERA

Domenica 10 maggio torna a Caraglio la “Fiera di Primavera”, appuntamento aperto a tutti, dalle 9 alle 18 lungo via Roma, con la manifestazione dedicata all'artigianato, ai prodotti tipici e a tutte le attività del territorio. Sotto l’area del Pellerin, ore 12-14, 7^ edizione della Sagra della Polenta “Bastarda”. Info: www.insiemepercaraglio.it

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CARRÙ: PRESTAZIONE OCCASIONALE

Sabato 9 maggio, alle ore 21, il Teatro Fratelli Vacchetti di Carrù ospiterà la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi, testo vincitore del Premio Achille Campanile 2017. Info: 327 61 72 990.

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CHERASCO: MERCATO ANTIQUARIATO

Domenica 10 maggio torna a Cherasco uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: il Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo. Aperti per l’occasione la mostra “L’equilibrio dello spazio” di Caty Torta a Palazzo Salmatoris, il Museo della Magia, la chiesa di San Gregorio, con l’esposizione “Bambole sotto la Mole” e sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, negli orari 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30 (ultimo ingresso ore 17,30). Info: www.turismoeventicherasco.it

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CHIUSA DI PESIO: OSSERVAZIONE DEL SOLE

Domenica 10 maggio, dalle ore 10.30 alle 13, presso il Castello Mirabello, si terrà un evento gratuito di divulgazione astronomica e osservazione del sole, con telescopi. Info: 0171/734990.

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COSTIGLIOLE SALUZZO: LE 4 STAGIONI: DA ASCOLTARE DA VEDERE

Domenica 10 maggio alle ore 16.30, presso il Teatro dei Suoni di palazzo Sarriod de la Tour, si terrà lo spettacolo “Le quattro stagioni: da ascoltare, da vedere” dedicato ai bimbi piccoli. Ingresso gratuito su prenotazione. Info: www.lafabbricadeisuoni.it

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DEMONTE: NOTE IN CIELO

Sabato 9 maggio, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Donato, in memoria della pianista Alessandra Rosso l'Orchestra Schiaccianote si esibirà nel concerto spirituale "Note in Cielo". Ingresso libero e gratuito. Info: www.comune.demonte.cn.it

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DRONERO: DAVIDE ALLENA SHOW

Sabato 9 maggio doppio appuntamento con "Davide Allena - Magic Comedy Show" alle ore 17 e alle ore 21, presso il Teatrino Blink di Dronero.

DRONERO: VOCI VELATE

Nel week end, il Museo Mallé di Dronero ospita la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”, un viaggio in ottanta immagini scattate da sessanta fotografi iraniani, a cura di Alireza Naseri e Ivana Mulatero. L’esposizione sarà aperta al pubblico ancora sabato e domenica, dalle 15 alle 19. Info: https://www.grandarte.it

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FOSSANO: EXPOFLORA

Sabato 9 maggio alle ore 10, nel Parco Cittadino, si inaugurerà Expoflora, tradizionale mostra mercato ortoflorovivaistica e gastronomica di rilievo internazionale. Il Parco Cittadino, via Roma e viale Alpi si trasformeranno in una suggestiva vetrina dove immergersi nei profumi e nei sapori della primavera. Info: https://www.visitfossano.it

FOSSANO: THE SHADOW LINE

Domenica 10 maggio alle ore 18, nella chiesa dei Battuti Bianchi si terrà il concerto “The Shadow line” con il sassofonista Gianni Denitto. Info: www.fondazionefossanomusica.it

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MONDOVÌ: PRIMAVERA GRANATA

Sabato 9 e domenica 10 maggio torna a Mondovì il torneo dedicato al calcio giovanile che coinvolge squadre e giovani atleti provenienti dal territorio e non solo. Un fine settimana di sport, passione e fair play che porta a Mondovì centinaia di ragazzi e famiglie, rafforzando il legame tra comunità, associazioni sportive e città. Info: 0174/330358 - toroclubmondovi@gmail.com

MONDOVÌ: FESTIVAL FUNAMBOLI

Nel week end prosegue il festival culturale “Funamboli - Parole in equilibrio a Mondovì”. Il filo conduttore di questa edizione sarà “Cantami 'o diva: storie di musiche e parole" e porterà nella città del Belvedere nomi di rilievo nazionale. Sabato 9 maggio ore 17.30, Museo della Ceramica: Alberto Gedda, presentazione del libro "Musica da fotocamera" (Fusta Editore) con accompagnamento di Chiara Rosso (voce) e Dario Littera (chitarra). Info: 339 71 61 997.

MONDOVÌ: CONCERTO PER I GIOVANI

Sabato 9 maggio, nella Sala Ghislieri, alle ore 16, si terrà il Concerto per i Giovani con l'Orchestra Alba Filarmonica, il Coro delle Voci Bianche e Giovanile del Sistema Scuole di Musica AMR e, a dirigere, Nicola Davico. Musiche di B. Britten e L.V. Beethoven. Info: https://academiamontisregalis.it

MONDOVÌ: CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA

Sabato 9 maggio alle ore 16.30, la piazzetta monsignor Moizo ospiterà un concerto dei bambini del progetto "Partiamo in Quarta" della Banda Musicale di Mondovì. In caso di maltempo la manifestazione si terrà sotto l'ala del mercato in Piazza Ellero. Info: 0174/330358.

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MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

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MONTEROSSO GRANA: BABACIU

Sabato 9 e domenica 10 maggio, alle ore 9.30, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno di Monterosso Grana organizza ed ospita "Lonque fan in babaciu", due giorni in cui ci si potrà immergere nel mondo dei Babaciu del Paese senza Tempo tramite una serie di laboratori e cercare di trasformarli da strutture rigide in strutture in movimento, con ampliata capacità espressiva. Attività di laboratori gratuita 9.30 - 14.30 e prenotazione obbligatoria. Info: https://www.terradelcastelmagno.it

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MONTEU ROERO: TOUR DER TUR

Sabato 9 maggio, con ritrovo alle ore 8.30 in piazza Roma, si svolgerà la seconda edizione di “Tour der Tur”, escursione guidata alla scoperta delle torri del Roero. Info: https://www.naturaltrek.it

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NEIVE: 1° RADUNO TRATTORI

Domenica 10 maggio dalle ore 9.30 con la colazione del trattorista avrà luogo il 1° Raduno Trattori, con benedizione mezzi, sfilata e grande grigliata agricola. Presenti espositori di mezzi e attrezzature per l’agricoltura. Info: 324 82 10 891.

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ORMEA: BURLY BOLLA E L'APE GENTILE

Domenica 10 maggio, dalle ore 15.30, presso il Parco Pollicino, incontro per i bambini con il mondo e la cura delle api, per conoscere meglio questi preziosi insetti e il loro operato, in una cornice di bolle e fiori.

ORMEA: BALCONATA DI ORMEA MTB

Domenica 10 maggio, ritrovo alle 9.15 nel piazzale della Croce Bianca e in occasione de 'Il Cuore della Montagna', si pedala accompagnati dalle guide cicloturistiche locali lungo la Balconata di Ormea, tra i suoi ampi panorami e ambienti suggestivi. Info: 0174/392157 - 346 85 03 509.

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PIASCO: SANTA BRIGIDA

Nel week end si celebrano i festeggiamenti di Santa Brigida, con concerti, pranzo conviviale, giochi e animazioni.

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RACCONIGI: ROYAL COMMUNITY TOUR - FILI, MORE E VACANZE REALI

Sabato 9 maggio appuntamento aperto a tutti alle ore 14.30 con “Fili, more e vacanze reali”, visita guidata di circa 3 ore, con ingresso al castello alle 16.30. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.cuneoalps.it/

RACCONIGI:FACCIAMO PACE

Nel week end ultimo appuntamento, presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, per visitare la mostra "Facciamo Pace". Opere di trenta artisti contemporanei a cura di Anna Cavallera con l'assistenza artistica di Benedetta Lauro. Orari: sabato 15.30 - 18.30, domenica 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/

RACCONIGI: PROTAGONISTI IN SCENA

Domenica 10 maggio alle 10.30 e alle 15 avrà luogo nel complesso della Margaria del Castello, il laboratorio di animazione marionette, per bambini dai 6 anni, “Protagonisti in scena”. Info: www.museiitaliani.it

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ROASCHIA: ROASCHIA IN FIORE

Domenica 10 maggio dalle ore 10, prima edizione di "Roaschia in Fiore", giornata dedicata all’apicoltura e alle produzioni artigianali, con in programma per con attività per adulti e bambini. Info: 333 70 52 328 - 331 98 89 005.

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ROCCAFORTE MONDOVÌ: VIVI E VEGETI

Sabato 9 maggio, alle ore 20, presso la Società Operaia, appuntamento gastronomico con “Vivi e vegeti. Una cena selvatica in fermento”. Info: 392 85 63 770.

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SALUZZO: LA CENA DEI CRETINI

Sabato 9 maggio, alle ore 21, presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo andrà in scena lo spettacolo teatrale "La cena dei cretini" diretto Lionello Nardo. Info: https://www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

SALUZZO: COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 9 maggio, alle ore 21, nel cinema teatro Magda Olivero, andrà in scena la commedia in piemontese “Merceria tote Pautasse: boton, liasse … e lengasse” della compagnia “J’Amis del Teatro” di Carmagnola.

SALUZZO: START STORIA E ARTE SALUZZO

Sabato 9 maggio alle ore 17.30, presso La Castiglia, inaugurazione della 18ª edizione di “Tracciando il sentiero”. Alle ore 18.45 presso il Quartiere, piazza Montebello 1 inaugurazione e vernissage della 31° mostra di arte contemporanea “Powered by Paratissima – Rencontre”. Info: startsaluzzo.it

SALUZZO: SALUZZO CONTEMPORANEA

Nel week end presso l'Ala di Ferro in Piazza Cavour, prosegue la 18ª edizione di Saluzzo Contemporanea, mostra dedicata al paesaggio e alla memoria di Paesana e della Valle Po. Info: https://fondazionebertoni.it

SALUZZO: VISITE CASA CAVASSA

Domenica 10 maggio, in occasione della Mostra Nazionale dell'Artigianato, alle ore 15 e alle 19, speciali visita guidate nelle sale del museo civico Casa Cavassa. Info: https://visitsaluzzo.it

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SAVIGLIANO: DUO INTRECCIO

Sabato 9 maggio, alle ore 18, presso l'Antico Palazzo Comunale, nell'ambito del Festival Pianistico organizzato dal Civico Istituto Musicale GB Fergusio si terrà "Duo intreccio" esibizione a 4 mani al pianoforte di Giorgia Marletta e Francesco Gaspardone. Ingresso libero, prenotazione consigliata. Info: https://www.fergusio.it/

SAVIGLIANO: TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 9 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, la Compagnia teatrale El Fornel andrà in scena con lo spettacolo dialettale "Tant nuiatri partima per l'America". Prenotazione consigliata. Info: 339 19 49 193.

SAVIGLIANO: SAVIX COMICS & BRICKS

Sabato 9 e domenica 10 maggio torna "Savix Comics & Bricks", il festival dedicato al mondo del fumetto. La città si trasformerà in un punto di riferimento per tutti gli appassionati di fumetti, anime, cosplay e videogiochi, con un’edizione che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente tra ospiti, attività, spettacoli e tante sorprese pensate per fan di tutte le età. Info: https://savixcomicsandbricks.it

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SERRALUNGA D’ALBA: C’ERA UNA VOLTA…PRINCIPESSA

Domenica 10 maggio, alle ore 16, percorso guidato dalla “Dama del Castello” per bambini e famiglie, un viaggio nel tempo. Info: https://www.castellodiserralunga.it/

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VERNANTE: IL TRENO CHE CANTA

Sabato 9 maggio, alle 17.30, presso il Teatro ex Confraternita, e domenica 10 maggio, alle ore 11, presso la collegiata NO de L’Assomption di Tenda, passeggiata musicale transfrontaliera con Les Choeurs du Mercantour e il Coro Armonia della Parola di Vernante. Viaggiando con il treno, i due cori si incontrano a Vernante e a Tende per esibirsi insieme sui due versanti del Colle di Tenda. Un’ottima occasione per ascoltare l’eco dei canti francesi e italiani e per promuovere la mobilità a basse emissioni di carbonio oltre confine. Ingresso libero e gratuito. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

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VILLAR SAN COSTANZO: SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 10 maggio, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate dell'Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Info: 346 62 98 855.

VILLAR SAN COSTANZO: CICIU SENZA FRONTIERE