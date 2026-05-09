Savix Comics & Bricks 2026 inaugura la quarta edizione: Savigliano capitale del fumetto, dei mattoncini e dei cosplayer [FOTO]

“Oltre 32 workshop, nuove aree laboratoriali, l’Heroes Bus dedicato ai supereroi Marvel, una Artist Alley (dedicata a disegnatori emergenti e autori professionisti) sempre più ampia e la mostra nazionale Lego Monumentini. Quest’anno abbiamo provato a fare uno step ulteriore, alzando ancora il livello della manifestazione”.

Con queste parole l’assessore alle manifestazioni di Savigliano Filippo Mulassano ha aperto ufficialmente la quarta edizione di Savix Comics & Bricks, inaugurata ieri sera, venerdì 8 maggio nel giardino di Palazzo Muratori Cravetta, presentata da Ilenia Arnolfo.

Sabato 9 e domenica 10 maggio Savigliano si trasforma così nella capitale del fumetto, del mattoncino e dei cosplayer, con un festival che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Cuneo e del Piemonte.

Nato nel 2023 in ricordo di Francesco Gerbaldo, giornalista saviglianese di 42 anni scomparso nel marzo del 2022, Savix è cresciuto rapidamente fino a diventare un punto di riferimento per il mondo della cultura del fumetto e dei mattoncini. Grande appassionato e collezionista di fumetti, Gerbaldo collaborava dal 2018 con Disney per il magazine di Topolino ‘Papersera’, progetto da lui ideato e seguito con passione.

Oggi il festival unisce fumetto, cosplay, videogiochi, Lego, musica e creatività, coinvolgendo migliaia di visitatori, famiglie, giovani, scuole, associazioni e attività commerciali.

Alla serata inaugurale erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano Colonello Luca Giacolla, molti sindaci del territorio e amministratori comunali. Presenti anche i giovani del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, guidati dalla sindaca Adele Mellano.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco di Savigliano Antonello Portera: “A nome di tutta l’amministrazione posso dire che abbiamo sempre creduto in questo evento. Un grazie particolare va a Filippo Mulassano, all’Ente manifestazioni, agli uffici comunali, ai volontari e a tutte le persone che collaborano alla riuscita di Savix”.

Il primo cittadino ha sottolineato come la manifestazione sia diventata parte dell’identità cittadina: “Savix per me esprime felicità, gioia e armonia. È un evento che si sente nell’aria già settimane prima e che coinvolge tutta la comunità”.

Grande emozione durante l’intervento di Adonella Fiorito, mamma di Francesco Gerbaldo: “Francesco continua a vivere attraverso Savix; era un ragazzo speciale. Non ha mai fatto capire davvero quanto fosse importante il lavoro che svolgeva e la rete di relazioni che aveva creato nell’ambito del mondo del fumetto e con il mondo della Disney. Aveva una cultura vastissima e una passione enorme. Tutti i suoi amici e colleghi raccontano ancora oggi quanto fosse importante per loro”.

Un passaggio particolarmente toccante è stato dedicato alla nascita stessa del festival.

“Quando il sindaco nel 2023 mi disse che bisognava fare qualcosa per ricordare Francesco, ho pensato che lui continuasse a vivere nel cuore di tante persone. Questo mi rende una mamma orgogliosa e serena”.

L’intervento più atteso è stato quello dell’assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano, tra gli ideatori e organizzatori del festival: “Savix è un lavoro corale. Ognuno mette il proprio mattoncino per costruire qualcosa di importante. Se oggi siamo arrivati alla quarta edizione è perché tantissime persone hanno creduto in questo progetto”.

Mulassano ha voluto ringraziare istituzioni, associazioni, fondazioni, scuole, commercianti e volontari: “Dietro questi due giorni c’è un lavoro enorme che spesso non si vede. Savix cresce perché cresce la comunità che gli sta attorno”.

L’assessore ha poi ricordato le principali novità dell’edizione 2026, tra workshop, nuove aree tematiche, ospiti e mostre: “Quest’anno proviamo a salire ancora di un gradino. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo senza perdere lo spirito con cui è nato questo festival”.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti anche numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle realtà del territorio.

Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e vicepresidente della Cassa di Risparmio di Savigliano: “Eventi esperienziali come Savix portano ricadute importanti sul territorio, sia dal punto di vista commerciale sia turistico. È un progetto che distingue Savigliano”.

Francesco Graglia, vicepresidente della Regione Piemonte “Savix coinvolge tutte le generazioni. È già difficile creare un nuovo evento, ma è ancora più difficile farlo crescere e mantenerlo nel tempo”.

A portare il saluto della Provincia di Cuneo sono stati i consiglieri Ivana Casale e Davide Sannazzaro, che hanno sottolineato il valore territoriale e culturale della manifestazione.

“Savix è un evento che anno dopo anno continua a crescere e questo è possibile grazie all’impegno, alla passione e al lavoro di tantissime persone – ha evidenziato Ivana Casale –. Dietro una manifestazione così importante c’è un grande lavoro spesso invisibile, fatto da amministrazione, associazioni e volontari, ed è giusto riconoscerlo”.

Davide Sannazzaro: “A Cavallermaggiore abbiamo attivato un corso per fumettisti grazie al progetto ‘Spazio Giovani’ della Fondazione Crc e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni a 20 partecipanti per le tantissime richieste. Questo dimostra quanto eventi come Savix abbiano portato nuove culture, nuovi linguaggi e nuove energie tra i ragazzi, non solo durante il festival ma per tutto l’anno”.

Entrambi hanno infine ricordato il significato profondo del festival, nato per mantenere vivo il ricordo di Francesco Gerbaldo: “Il fatto che da un ricordo così personale sia nato un evento tanto partecipato e sentito dimostra quanto Savix sia riuscito a entrare nel cuore delle persone e del territorio”.

Per Chiara Voghera dell’Atl del Cuneese, “Savix è come un portale che collega culture diverse e generazioni differenti”, sottolineando come “eventi così promuovano il territorio in modo naturale”.

Sulla stessa linea anche Alessandra Fissolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha evidenziato come “Savix rappresenti partecipazione, creatività e futuro” ed è “un evento cresciuto in modo straordinario”.

Per Alberto Fissore della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, invece, “si tratta di un festival trasversale, capace di coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi”.

Entusiasmo anche dal mondo del commercio con Simona Trucco, presidente Ascom Savigliano: “In città si respira aria di Savix. Le vetrine, i negozi e i locali partecipano con entusiasmo alla manifestazione”.

Infine Elisa Reviglio, presidente di zona Confartigianato Savigliano, ha sottolineato come “Savix crei opportunità, movimento e sinergie”, aggiungendo che “una società viva è una società che produce cultura e partecipazione”.

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la consegna dei riconoscimenti ai volontari che collaborano alla realizzazione del festival.

Le targhe sono state consegnate dai giovani del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, con la sindaca ‘baby’ Adele Mellano.

“I volontari sono l’anima di Savix – ha dichiarato Mulassano –. Senza il loro entusiasmo, il loro tempo e la loro passione tutto questo non sarebbe possibile”.

La presentazione si è conclusa con il taglio del nastro inaugurale e l’apertura della mostra nazionale Lego “Monumentini” di Luca Petraglia con Stebrick. L’esposizione che vede numerosi monumenti riprodotti con i Lego è vistabile dal 9 maggio fino al 28 giugno nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta.

La serata inaugurale di Savix si è conclusa con la sfilata K-pop organizzata da Blu Lab insieme a Oasi Giovani e all’IIS Cravetta-Marconi nei giardini di Palazzo Muratori Cravetta e sulle note del coro Once Upon a Choir, diretto da Matteo Piccininni.

Tutte le informazioni, il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale:

savixcomicsandbricks.it