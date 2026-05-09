VOLLEY B1F / Mondovì Volley-Volpiano 3-0; Il tecnico Claudio Basso verso l'addio: "Qui mi sono sentito sempre a casa" (VIDEO)

Il Mondovì Volley ha chiuso la stagione al 5° posto in classifica. La vittoria netta per 3-0, ottenuta questo pomeriggio contro il già retrocesso Vol-ley Academy Volpiano, ha decretato la fine di un Campionato, che per il Puma è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi di rendimento.

A festeggiare la promozione in A3 alla fine sono state il Volley 2001 Garlasco, la Florens Vigevano e l'Acrobatica Alessandria. La squadra monregalese, dunque, nonostante 19 vittorie stagionali si è dovuta "accontentare" della quinta piazza del girone A, alle spalle del Gso Villa Cortese e davanti al Capo D'Orso Palau.

A tenere banco in questi giorni, tuttavia, sono soprattutto le notizie sul futuro del Puma e dei suoi protagonisti. A cominciare dall'allenatore Claudio Basso, che dopo circa nove anni vissuti tra vice e primo allenatore, sembrerebbe ormai prossimo all'addio.

Ancora nessuna ufficialità, anche se dal tenore delle risposte fornite a fine gara, l'esperienza sulla panchina del Puma del tecnico originario di Villanova Mondovì appare concretamente giunta ai titoli di coda. Eccolo ai nostri microfoni:

In sala stampa erano presenti anche il presidente del sodalizio rossoblù Pier Domenico Ravera e la capitana Anna Aliberti: