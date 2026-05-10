Auto prende fuoco lungo la statale 231: i pompieri domano le fiamme

Qualche momento di paura, ma la prontezza del conducente e poi dei pompieri ha riportato la situazione sotto controllo. Ad Alba, lungo la statale 231, nei pressi dell'uscita per Mussotto, una vettura (forse a causa di un cortocircuito) ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco

Si è trattato di un diesel Bmw, che ha costretto il conducente a scendere di corsa dal mezzo e ad iniziare le operazioni di spegnimento con l'estintore, prima ancora che arrivassero i Vigili del fuoco, subito allertati. In poco tempo, grazie al loro intervento, il rogo è stato domato e l'area è stata messa in sicurezza.