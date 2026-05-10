Banca di Boves: Assemblea dei soci 16 maggio 2026: NOI PAESAGGIO COOPERATIVO

Sabato 16 maggio, presso il Palazzetto Polivalente di Boves, dalle ore 14.00 avrà luogo l’Assemblea Annuale della Banca di Boves.

Durante l’Assemblea, verrà sottoposto all’approvazione il Bilancio d’Esercizio 2025, un Bilancio che anche in questa occasione appare solido ed equilibrato, a dimostrazione dell’attenta e scrupolosa gestione che da sempre caratterizza l’Istituto.

Ma soprattutto un Bilancio che permette ancora una volta di traslare i risultati dell’attività bancaria in un tangibile contributo al nostro territorio in ambito sociale, associativo, culturale, sportivo.

“Questo perché – afferma il Presidente Claudio Cavallo – non esiste un prima bancario e un dopo sociale. Si fa banca nel quotidiano, per accompagnare progetti famigliari e imprenditoriali ma, nello stesso tempo, si puo’ parlare di credito d’impatto a vantaggio del territorio e della comunità”.

I Soci saranno chiamati a rinnovare una parte del Consiglio di Amministrazione: sono quest’anno in scadenza di mandato Armando Vilma, Cavallo Claudio, Macario Davide, Trucco Nicoletta.

Si voterà anche per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

Sarà inoltre premiato un Socio che da più di 50 anni accompagna la Banca: a lui verrà consegnata una medaglia d’oro e un diploma di fedeltà.

E sarà per tutti un’occasione importante per condividere gli obiettivi futuri e sentirsi tutti insieme NOI PAESAGGIO COOPERATIVO. Un’opportunità per riconoscersi parte di un paesaggio fatto di identità, appartenenza, condivisione. Un paesaggio sociale di gente, imprese, comunità molto potente: la Cooperazione.

L’Assemblea rappresenterà un momento prezioso per ritrovarsi e riconoscersi in questi valori, un’opportunità intensa da vivere, per disegnare davvero, insieme, quel NOI identitario che crea il Paesaggio Cooperativo.