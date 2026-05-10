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Economia | 10 maggio 2026, 09:43

La Regione lancia 6 stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles

Le domande vanno presentate entro il 2 giugno: ecco come fare

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Nuova selezione della Regione Piemonte per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles a partire dal 1° settembre 2026.

Durante lo stage i soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell’Ufficio di Bruxelles.

Le domande vanno presentate entro il 2 giugno secondo le istruzioni pubblicate su https://bandi.regione.piemonte.it/concorsiincarichistage/stage-sovvenzionati-presso-lufficio-di-bruxelles-settore-relazioni-1

Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, ai curriculari un rimborso spese forfettario mensile di pari importo. Ad entrambe le tipologie verrà anche assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro.

«L’obiettivo di questi tirocini - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - è offrire a chi verrà prescelto la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidare una formazione specifica e favorire una maggior conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal settore delle politiche europee, aumentare la conoscenza dell’Unione Europea e delle sue attività verso il territorio. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell’Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali. È un’occasione che offriamo ai nostri giovani e al nostro Piemonte».

Si tratta dell’ottava selezione proposta dalla Regione: da quelle precedenti, che hanno riscontrato centinaia di iscritti, stati scelti 42 tirocinanti, 28 donne e 14 uomini, tutti provenienti dall’Università di Torino. I corsi di laurea frequentati sono stati Scienze Internazionali (23), European Legal Studies (6), Giurisprudenza (5), Scienze del Governo (3), Area and Global Studies for International Cooperation (2), Scienze amministrative e giuridiche per le amministrazioni pubbliche e private (1), Comunicazione Pubblica e Politica (1), Applied Economics and Markets (1). Il 67% ha svolto un tirocinio extracurriculare. Anche grazie all’esperienza maturata negli uffici di Bruxelles della Regione Piemonte, gli ex tirocinanti attualmente ricoprono ruoli tecnici, gestionali e di supporto per la Commissione Europea o agenzie ad essa collegate, di rappresentanza di interessi specifici, si occupano di progetti e cooperazione internazionale oppure di relazioni internazionali o consulenza strategica per aziende.

comunicato stampa

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