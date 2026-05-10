CALCIO SERIE C/ Bra sconfitto dalla Torres nell'andata dei playout

“Nduma fieuj, vanta mac vagnè” (dialetto piemontese) scritto su un grande striscione; insieme al telone “Orgoglioso di essere braidese” e alle bandierine giallorosse. Questa la “spinta” e l’orgoglio degli oltre 130 tifosi del gruppo organizzato “Bra Front Vecchia Guardia”, nella tribuna a loro dedicata di fronte alle panchine, nel tardo pomeriggio di ieri al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. Nell’ultimo impegno “casalingo” stagionale, valevole per l’andata del play-out del girone B della Serie C, la Torres si è imposta per 0-1. Sabato 16 maggio (20,30) al “Vanni Sanna” di Sassari, il ritorno.

Andiamo in cronaca.

Sinani appoggia per Baldini al minuto 5, destro da fuori e Zaccagno va in due tempi. Bra in gol al 12esimo a testimonianza di un approccio “feroce”, in mischia con la zampata di bomber Sinani: ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare (poi confermata dalla revisione VAR). Quindicesimo, Antonelli dal limite e Renzetti blocca. Rete della Torres con Di Stefano che appoggia in rete, da posizione ravvicinata, il cross di Liviero (29’). Nei 5 minuti di recupero, diventati 7, Sorrentino segna ma in posizione di fuorigioco e il VAR conferma la decision presa dal direttore di gara. Intervallo.



Discesa di Milani sulla mancina al 18’, Lionetti al volo in area piccola e sfera a lato davvero di poco. Mischia dopo corner di La Marca (22’), sul secondo palo De Santis la tocca e quasi sulla linea la difesa sassarese spazza nuovamente in angolo. Doppio cambio per mister Fabio Nisticò al 27esimo: Scapin per Brambilla e Campedelli per La Marca. Di Stefano al 28’ scheggia la traversa con una conclusione da lontano. Il Bra non molla e alla mezz’ora vi è l’uscita disperata di Zaccagno su Campedelli e corner. Fiammata di Sinani al 90esimo, destro a giro out di pochissimo da fuori area avversaria. Trascorrono i 4 minuti di recupero e arriva il fischio conclusivo.



Bra: Renzetti, Lia (36′ st Maressa), Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso (1′ st Pretato), Milani, De Santis, La Marca (27′ st Campedelli), Brambilla (27′ st Scapin), Baldini (36′ st Capac).

A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Tuzza, Akammadu, Armstrong, Corsi, Rabuffi, Miculi, Fioccardi.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Torres: Zaccagno, Brentan, Nunziatini, Di Stefano (39′ st Luciani), Mastinu, Baldi, Liviero, Sala, Antonelli, Zecca, Sorrentino (34′ st Lunghi).

A disp: Marano, Sotgiu, Masala, Diakite, Idda, Fabriani, Zanandrea.

Allenatore: Alfonso Greco.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera (assistenti: De Vito di Napoli e Taverna di Bergamo; quarto ufficiale: Diop di Treviglio; VAR: Monaldi di Macerata; AVAR: Burlando di Genova).

Marcatore: 29′ pt Liviero (T).

Note: tardo pomeriggio caldo, terreno di gioco in erba sintetica; 583 biglietti totali con 259 sostenitori nel settore ospiti. Ammoniti Baldini, Sganzerla, Fiordaliso (B), Zecca (T).