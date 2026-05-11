Addio a Liliana Alessandrini, vedova dell’ex sindaco di Manta Mario Guasti

Si è spenta domenica 10 maggio, nella casa di riposo di Piasco, all’età di 91 anni, Liliana Alessandrini, vedova di Mario Guasti, per 10 anni sindaco di Manta deceduto nel 2021.

Figura discreta e sempre presente accanto al marito durante gli anni dell’impegno amministrativo, Liliana Alessandrini viene ricordata da chi l’ha conosciuta come una donna garbata, premurosa e profondamente legata alla famiglia. Moglie attenta, mamma e nonna affettuosa, aveva saputo affrontare con grande forza le prove più dure della vita, tra cui la perdita del figlio Gianluca, scomparso nel 2015, e successivamente quella del marito.

Il ricordo dei familiari ne tratteggia il carattere autentico e deciso: “Se n’è andata soprattutto una donna forte, irriverente, sensibile e appassionata. Inevitabilmente mancherà a molti, ma il suo ricordo e il suo spirito vivranno in tutte le persone che l’hanno conosciuta”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio a Manta e tra quanti avevano condiviso con lei momenti di vita privata e pubblica. Con la sua presenza discreta ma costante, Liliana Alessandrini aveva accompagnato il percorso umano e istituzionale del marito, mantenendo sempre uno stile semplice e riservato.

Lascia i figli Riccardo con Mariangela, Gianmarco con Daniela e le figlie Maria e Matilde, i nipoti Nicola e Marianna con le rispettive famiglie, la sorella Anna, la cognata Franca, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato nella parrocchia di Manta martedì 12 maggio alle 9 con partenza dalla casa di riposo Wild di Piasco alle 8,45.