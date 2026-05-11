Donne nel mondo, a Margarita una serata tra testimonianze e musica per parlare di diritti e libertà

Una serata di confronto, ascolto e sensibilizzazione sul tema dei diritti delle donne. È quella in programma giovedì 22 maggio 2026 alle ore 20.45 al Palacoj di Margarita (via Carlo Lovera di Maria 3), dove si terrà l’incontro “Donne nel Mondo: storie, percorsi e orizzonti di libertà”.

L’iniziativa è curata dal progetto “Voci Libere”, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Impegnati sui Diritti”, e si propone come un momento di riflessione profonda sulla condizione femminile in diversi contesti sociali e geografici.

A moderare l’incontro sarà Paolo Lubatto, che accompagnerà il pubblico attraverso una serie di interventi e testimonianze. Tra le voci protagoniste, Elham Nikzat, rappresentante dell’Associazione Donne Democratiche Iraniane, porterà l’attenzione sulla lotta per i diritti civili in Iran, dove – come sottolineato – essere donna significa ancora vivere in un sistema di discriminazione istituzionalizzato, senza pari diritti davanti alla legge.

Spazio anche alle realtà locali impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Interverrà Adonella Fiorito per l’associazione Mai+Sole, attiva dal 2007 nel supporto alle donne vittime di violenza, in collaborazione con Forze dell’Ordine, Pronto Soccorso e Servizi Sociali. L’associazione offre assistenza legale e psicologica, oltre a garantire accoglienza in case rifugio e un servizio telefonico attivo 24 ore su 24, inserito nella rete nazionale del 1522.

Un contributo tecnico e umano arriverà anche da Serena Marro, referente del Centro Antiviolenza 10A, e da Amelia Toscano, assistente sociale del CSAC, che illustreranno il lavoro svolto sul territorio a sostegno delle donne e dei minori in situazioni di fragilità.

Ad arricchire la serata sarà la musica del gruppo femminile Triorà: i loro canti, in dialogo con le testimonianze, offriranno un linguaggio universale capace di dare voce a ciò che spesso resta inascoltato, coinvolgendo il pubblico in una partecipazione più consapevole sul tema della violenza di genere.

L’evento è a ingresso libero, ma con posti limitati: è consigliata la prenotazione tramite il QR code presente sulla locandina oppure contattando Patrizia Sanino al numero 340 1715006.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio dei Comuni di Morozzo, Margarita, Beinette, Castelletto Stura, Montanera e Rocca de’ Baldi, a testimonianza di una rete territoriale attenta e sensibile a queste tematiche.



