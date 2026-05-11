Bra, tutti in piazza per l’ambiente: torna “Spazzamondo” per una città più pulita

Sabato 23 maggio 2026 si terrà la nuova edizione di “Spazzamondo”, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo organizzata dalla Fondazione Crc. Anche la città di Bra parteciperà all’evento, che dal 2021 coinvolge Comuni, cittadini, associazioni, scuole e aziende del territorio.

L’appuntamento è fissato per le 9,30 in piazza Arpino: qui verrà distribuito a tutti i partecipanti il kit per la raccolta dei rifiuti comprensivo di maglietta, guanti e sacchetti per la raccolta. Quindi, i volontari si dedicheranno alla pulizia delle aree e strade limitrofe, tra cui quelle adiacenti al tragitto della tangenziale, fino alle 12 circa. Tutti i cittadini braidesi potranno prendere parte all’iniziativa iscrivendosi on line sul sito dedicato www.spazzamondo.it entro il 21 maggio.

Come da tradizione, sono previsti dei riconoscimenti nei confronti degli studenti che prendono parte all’iniziativa. Così, la Fondazione Crc distribuirà a tutte le scuole che parteciperanno all’evento un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti (da 1 a 5 classi buono di 300 euro, da 6 a 10 classi buono di 600 euro, oltre le 10 classi buono di 900 euro). Si confermano inoltre i premi messi in palio per i 9 comuni che avranno coinvolto il maggior numero di cittadini (suddivisi in tre categorie: con popolazione inferiore a 500 abitanti, compresa tra 500 e 3.000 abitanti, oppure superiore ai 3.000 abitanti).

Confermata infine la collaborazione con le associazioni di categoria: anche in questa edizione, infatti, verranno premiate le 4 aziende – una per ciascuna associazione di categoria, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria – che avranno coinvolto il maggior numero di dipendenti.