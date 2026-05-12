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Attualità | 12 maggio 2026, 14:23

A Dogliani la cena dedicata ai volontari del territorio: riconoscimento simbolico per Lino Vassallo e Mario Grisotto

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare le tante realtà impegnate quotidianamente a supporto della comunità

A Dogliani la cena dedicata ai volontari del territorio: riconoscimento simbolico per Lino Vassallo e Mario Grisotto

Una serata di convivialità, ma soprattutto un momento pensato per riconoscere pubblicamente il valore di chi, spesso lontano dai riflettori, dedica tempo ed energie alla comunità.

Negli scorsi giorni a Dogliani si è svolta la tradizionale cena organizzata dall’Amministrazione comunale per ringraziare i volontari attivi sul territorio, figure considerate indispensabili nella vita quotidiana del paese e nelle numerose attività di supporto alla cittadinanza.

L’iniziativa ha riunito associazioni, volontari e amministratori in un clima di festa particolarmente sentito, occasione per ribadire l’importanza di una rete che continua a rappresentare uno dei punti di forza della comunità doglianese.

Nel corso della serata il sindaco Claudio Raviola e gli amministratori comunali hanno consegnato una targa simbolica a Lino Vassallo e Mario Grisotto, premiati “per il loro instancabile impegno e il prezioso contributo offerto alla Comunità”.

Un gesto semplice ma significativo, pensato per sottolineare il valore del volontariato e di chi, quotidianamente, si mette a disposizione del territorio con spirito di servizio e partecipazione concreta.

La cena si è così trasformata anche in un momento di riconoscenza collettiva verso tutte quelle persone che, attraverso associazioni e attività di volontariato, continuano a contribuire alla vita sociale di Dogliani.

redazione

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