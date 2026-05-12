A Mondovì un seminario sulla filiera della lana

Il Comizio Agrario organizza venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17,30 presso la sua sede in piazza Ellero n. 45 in Mondovì, nell’ambito dell’Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori (IYRP 2026), il seminario "La Filiera della Lana al giorno d'oggi: una tradizione innovativa".

L’evento è dedicato alla scoperta dell’utilizzo della lana nel territorio a monregalese. L’allevamento delle pecore e la lavorazione della lana nelle valli, ma non solo, del nostro territorio è una realtà antica e preziosa.

Igor Botte (filarello di Ormea e filatura con la "rucca"), Marica Ferrero (cardatura della lana), Franca Revelli (tessitura su telaio a cornice) e Cinzia Binosi (filatura e feltro) ci accompagneranno nella conoscenza delle varie tecniche dell’utilizzo di questo prodotto naturale portando vari campioni di lana locale di ogni stadio della lavorazione fino al prodotto finito, i loro strumenti di lavoro, le loro conoscenze e i loro saperi in merito.

L’evento è gratuito. Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).