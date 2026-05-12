A Niella Tanaro torna la “Camminata con i Cani”, un appuntamento ormai atteso da appassionati di escursionismo, cultura locale e amici a quattro zampe.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione San Rocco N.T. ETS ODV e si svolgerà domenica 24 maggio, trasformando il territorio in un percorso condiviso tra natura, storia e benessere.

"L’evento - spiegano gli organizzatori - nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra persone e animali ed è dedicato al Santo Protettore dei cani e degli ammalati, proponendosi come una giornata gratuita e aperta a tutti".

Il cuore della camminata è il suggestivo percorso storico napoleonico del 1796, un itinerario di circa cinque o sei chilometri che si sviluppa tra boschi, sentieri e strade sterrate, con tratti su asfalto ridotti al minimo per garantire un’esperienza il più possibile immersiva e confortevole. Il tracciato è pensato per essere accessibile a un pubblico ampio, consentendo a famiglie, escursionisti e cani di tutte le taglie di partecipare senza particolari difficoltà, in un contesto naturale tipico delle colline piemontesi.

La giornata prenderà il via alle 10 con il ritrovo presso la Chiesa dell’Annunziata, a Niella Tanaro, dove i partecipanti si riuniranno prima della partenza ufficiale fissata per le 10:30. Uno dei momenti centrali dell’evento sarà il pic-nic delle 12, previsto in un prato ombreggiato lungo il percorso, occasione di sosta e convivialità durante la quale verrà messa a disposizione acqua fresca per i cani presenti, a conferma dell’attenzione dedicata al loro benessere.

Durante le soste sono previste letture storiche a cura del Professor Andrea Maia, che proporrà brani legati alla memoria del territorio e agli eventi storici connessi al passaggio delle truppe napoleoniche. Accanto a queste testimonianze verranno proposti anche racconti dedicati al tema dell’amicizia tra uomo e animale, tratti dall’opera “Il migliore amico di San Rocco” edizione 2025, oltre alla presentazione delle anteprime del programma delle attività previste per il 2026.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di dotarsi di calzature adeguate, come scarpe da trekking o scarponcini, per affrontare al meglio i tratti su sterrato e i sentieri naturali. L’evento è aperto anche a chi non possiede un cane ma desidera vivere una giornata immersa nella natura e nella storia locale, in un contesto che unisce cammino, cultura e socialità.