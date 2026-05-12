Alpini a Genova: 500 "penne nere" del Monviso, orgogliosamete presenti

Orgogliosamente presente all'adunata di Genova l'Ana Monviso, ha sfilato con oltre 500 penne nere, rappresentanti della maggior parte delle 45 sezioni del Saluzzese, e a fianco di un'importante partecipazione del gruppo Artiglieri "Aosta".

"Come tutti gli anni una grandissima emozione e tanti ricordi che riaffiorano - commenta il presidente Enzo Desco - Abbiamo ricevuto un'accoglienza oltre le aspettative, arrivata dopo polemiche e discussioni, che la risposta forte e il senso profondo e valoriale della presenza alpina ha azzerato. Genova città di mare ha aperto il cuore agli alpini".

90mila alla 97ª adunata, che si è conclusa tra la folla applaudente in piazza della Vittoria, sotto il palco dove erano presenti il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore della Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis insieme ad autorità civili e militari.

"Per noi un grande significato di amicizia e vicinanza è stato inoltre l’aver avuto a fianco molti sindaci del territorio, a partire dal sindaco di Saluzzo Franco Demaria".

Particolarmente importante anche l’annuncio della candidatura di Cuneo alla manifestazione nel 2030 a cui lavoreranno quattro sezioni Ana: Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Ceva.

"Il 2030 - ricorda l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo - è il 95mo anniversario della divisione alpina Cuneense, la 'Martire' e questo dà un plus valore storico aggiunto alla candidatura che la Regione accompagnerà, per far vivere la grande sfilata (300mila alpini) e le emozioni del 2007”.

L’assegnazione è prevista nell'autunno del 2028.