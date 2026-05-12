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Attualità | 12 maggio 2026, 16:50

Alpini a Genova: 500 "penne nere" del Monviso, orgogliosamete presenti

Hanno partecipato alla sfilata di domenica. "Genova ha aperto il cuore agli alpini e messo a tacere le polemiche". Foto gallery Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Ana Saluzzo in sfilata all'adunata di Genova

Ana Saluzzo in sfilata all'adunata di Genova

Orgogliosamente presente all'adunata di Genova l'Ana Monviso, ha sfilato con oltre 500 penne nere, rappresentanti della maggior parte delle 45 sezioni del Saluzzese, e a fianco di un'importante partecipazione del gruppo Artiglieri "Aosta". 

"Come tutti gli anni una grandissima emozione e tanti ricordi che riaffiorano - commenta il presidente Enzo  Desco - Abbiamo ricevuto un'accoglienza oltre le aspettative, arrivata dopo polemiche e discussioni, che la risposta forte e il senso profondo e valoriale della presenza alpina ha azzerato. Genova città di mare ha aperto il cuore agli alpini".

90mila alla 97ª adunata, che si è conclusa tra la folla applaudente in piazza della Vittoria, sotto il palco dove erano presenti il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore della Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis insieme ad autorità civili e militari.

"Per noi un grande significato di amicizia e vicinanza è stato inoltre l’aver avuto a fianco molti sindaci del territorio, a partire dal sindaco di Saluzzo Franco Demaria".

Particolarmente importante anche l’annuncio della candidatura di Cuneo alla manifestazione nel 2030 a cui lavoreranno quattro sezioni Ana: Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Ceva. 

"Il 2030 - ricorda l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo - è il 95mo anniversario della divisione alpina Cuneense, la 'Martire' e questo dà un plus valore storico aggiunto alla candidatura che la Regione accompagnerà, per far vivere la grande sfilata (300mila alpini) e le emozioni del 2007”.

L’assegnazione è prevista nell'autunno del 2028.

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

Penne nere Ana Saluzzo, in sfilata all'adunata di Geova 2026- foto Paola Ravazzi, madrina Ana Monviso

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Vilma Brignone

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