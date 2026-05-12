Aprono al pubblico i "giardini segreti" della Granda

Riaprono alcuni giardini storici della nostra Provincia, legati a dimore nobiliari e realizzati nel corso del tempo in stili diversi a seconda delle mode del momento.

Il 17 e il 24 maggio quattro giardini della nostra Provincia con caratteristiche storiche e paesaggistiche diverse saranno aperti al pubblico con visite guidate: villa Oldofredi Tadini a Cuneo, il castello dei Solaro a Margarita, villa Corinna a Villanova Mondovì e villa Souchon a Fossano.

Villa Oldofredi Tadini a Cuneo e il giardino del Seicento

Il giardino di villa Oldofredi Tadini è il più antico della città e conserva ancora l’originale impianto seicentesco.

La visita, guidata dai proprietari, comprenderà, oltre al giardino, la cappella settecentesca, gli interni della residenza, arredati con mobili d’epoca e ricca di ricordi risorgimentali, la mostra, allestita nelle sale della villa, “Il mondo del viaggio”: una ricca collezione di libri sul tema del viaggio, con volumi che partono dal Seicento fino al Novecento, preziosi atlanti seicenteschi, gli oggetti che accompagnavano il viaggiatore: scrittoi, tavoli e sedie, suppellettili da cucina, scaldini, ecc.. Sarà così possibile conoscere interessanti vicende storiche e aspetti curiosi legati al viaggiare nei secoli scorsi.

Giardino settecentesco del castello Solaro della Margarita

La casa e il parco risalgono alla seconda metà del XVII secolo. All’inizio c’è un giardino "all'italiana" con bordure di bosso che delimitano parti a prato.

La parte del giardino che dal bosco va verso il castello è caratterizzato da tre lunghi viali formati da palizzate di carpini, tenuti come muri verdi, che delimitano, sullo stile "all'italiana", tanti piccoli riquadri.

Il 17 maggio, nel pomeriggio, “Omaggio a Monet” a 100 anni dalla morte dell’artista francese: il giardino si trasformerà in un atelier a cielo aperto; gli allievi del Liceo Artistico di Cuneo daranno vita a piccoli acquerelli, catturando colori, luci e ombre.

Giardino ottocentesco di villa Corinna a Villanova Mondovì

Villa Corinna risale al 1868 quando venne realizzato il giardino all'inglese. L’insieme degrada dall’alto, dove c’è la casa, verso la pianura sottostante e si caratterizza per la presenza di viali sinuosi che si incuneano in vaste aree di bosco.

Nel periodo di apertura sarà visibile la mostra “Sfogliare il mondo: libri di viaggio, guide, atlanti di una famiglia”, che illustra un viaggio nel tempo tra pagine ingiallite, mappe dettagliate e racconti di luoghi lontani.

Giardino novecentesco di Villa Souchon a Fossano

Casa e giardino risalgono al 1929 e sono opera dell’architetto torinese Vittorio Valabrega che si ispirò all’art déco, giocando sull’uso del cemento e del ferro battuto per creare tante “stanze” a tema diverso. Il disegno ricorda i giardini alla francese, caratterizzati dalla presenza di aree distinte, ma collegate una all’altra in un’unica passeggiata.