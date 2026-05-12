Cooperativa "Nuova Neuro" di Racconigi: Giuseppe Tebano confermato presidente

Si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, l’assemblea annuale dei soci della Cooperativa di Comunità "Nuova Neuro".

“L’incontro – spiegano i soci - ha rappresentato un momento fondamentale di condivisione e democrazia interna, focalizzato sui risultati economici raggiunti nel 2025 e sul rinnovo delle cariche sociali.

Durante la seduta, l’assemblea ha analizzato e approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre scorso, insieme al bilancio sociale.

“I dati confermano – dicono i soci - la solidità operativa della cooperativa e il suo costante impegno nel generare valore per il territorio.

L’ordine del giorno ha visto come punto centrale il rinnovo dell’organo amministrativo. I soci hanno eletto un Consiglio di Amministrazione caratterizzato da una forte eterogeneità e da una marcata impronta intergenerazionale, con un’età media di soli 39 anni”.



Il nuovo CdA è guidato dal presidente Giuseppe Tebano con la vice Marta Guerra. I consiglieri sono: Alessandro Bello, Amedeo Graglia, Giacomo Castagnotto, Sofia Perrone e Tiziana Bertone.



Il presidente Giuseppe Tebano ha accolto la conferma con entusiasmo, sottolineando il valore della nuova squadra: “Sono molto contento di questo rinnovo e di poter continuare la missione di trasmissione del nostro patrimonio verso una nuova generazione. Il nuovo Cda è composto in modo estremamente interessante ed eterogeneo; abbiamo raggiunto una buonissima intergenerazionalità che, con un'età media di 39 anni, garantisce freschezza di visione e continuità d'esperienza. È il segnale che la Cooperativa sa rinnovarsi restando fedele alle proprie radici”.



L'assemblea ha inoltre deliberato sulla determinazione del compenso per l'organo amministrativo e ha concluso i lavori con la discussione delle varie ed eventuali, analizzando i prossimi passi operativi per la ristrutturazione di ‘Baricentro’ il nuovo spazio di aggregazione e inclusione nel cuore di Racconigi.