Cuneo al centro dell’odontoiatria: successo per il convegno sulla chirurgia del terzo molare

Grande partecipazione e unanime consenso per la giornata congressuale gratuita dedicata alla chirurgia estrattiva del terzo molare, svoltasi sabato 9 maggio a Cuneo nelle 3 sale del Centro Incontri della Provincia. L’evento, nato dalla sinergia tra ANDI Cuneo e l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, ha trasformato la città in un importante polo di aggiornamento scientifico, richiamando quasi 400 iscritti.

La platea, estremamente eterogenea, ha visto la partecipazione non solo di odontoiatri e chirurghi maxillo-facciali, ma anche di specializzandi, igienisti dentali (con patrocinio dell’ordine TSRM-PSTRP) e ASO (Assistenti di Studio Odontoiatrico), a dimostrazione di quanto il tema sia trasversale e fondamentale per l’intero team odontoiatrico.

Il successo dell'iniziativa risiede nella collaborazione tra il mondo della libera professione e la struttura ospedaliera pubblica. Un connubio che ha permesso di affrontare il tema dell'estrazione dei "denti del giudizio" non solo sotto il profilo tecnico-chirurgico, ma anche attraverso l’analisi dei protocolli di sicurezza e delle più recenti linee guida nazionali ed internazionali.

Il cuore della giornata è stato rappresentato dagli interventi dei relatori, ai quali è andato il sentito ringraziamento degli organizzatori. Grazie a una notevole chiarezza espositiva, gli esperti hanno saputo catturare l’attenzione dei presenti, fornendo strumenti pratici e teorici di immediata applicazione clinica.

"L'enorme affluenza e l’interesse suscitato confermano quanto la formazione continua sia il pilastro della nostra professione" – hanno commentato gli organizzatori – "L’obiettivo era fornire chiarezza su una pratica quotidiana ma complessa, e la risposta del territorio è stata straordinaria".

Con quasi 400 partecipanti, l’evento dal titolo: “Il terzo molare: estraiamolo, ma con giudizio”

si attesta come il più grande finora organizzato da ANDI Cuneo e uno dei più seguiti degli ultimi anni nella provincia, consolidando il ruolo di Cuneo come centro d'eccellenza per la formazione medica. La giornata si è conclusa con la consapevolezza che il confronto tra colleghi e la condivisione di percorsi terapeutici comuni siano la chiave per garantire standard qualitativi sempre più elevati a favore della salute dei cittadini.