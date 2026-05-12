Nel Monregalese celebrata la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, celebrata l’8 maggio, la Croce Rossa Italiana rinnova il proprio impegno a tutela della vita, della salute e della dignità di ogni persona, impegno che porta avanti da oltre 160 anni.
Per questa ricorrenza, il Sindaco del Comune di Mondovì riceve dal Commissario Straordinario Lina Turco la bandiera della Croce Rossa Italiana, esposta sulla facciata del Municipio, mentre la Torre del Belvedere si illumina di rosso, simbolo di impegno, solidarietà e vicinanza della comunità monregalese ai valori della Croce Rossa.
Anche i sindaci dei Comuni di Villanova Mondovì, Morozzo, San Giacomo di Roburent e San Michele Mondovì, nei quali sono presenti le delegazioni del Comitato di Mondovì della Croce Rossa Italiana, ricevono la bandiera della Croce Rossa Italiana.
L’esposizione della bandiera sugli edifici comunali rappresenta un segno di vicinanza, riconoscenza e gratitudine verso tutti i volontari della Croce Rossa Italiana per il fondamentale servizio che svolgono quotidianamente a favore della popolazione.