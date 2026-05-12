Vicoforte, la casa di risposo San Giuseppe ha approvato il consuntivo 2025

Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Vicoforte ha approvato il bilancio di esercizio 2025 che si è chiuso con un conto economico di oltre 1.600/mila euro ed un avanzo di esercizio di circa 9/mila.

Dopo alcuni anni di serie difficoltà causate dalla pandemia Covid-19 e dal post-epidemia, per il terzo anno consecutivo il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione positivo che, anche se di importo contenuto, consente di essere fiduciosi per il futuro.

La Fondazione “Casa di Riposo San Giuseppe E.T.S.”, già IPAB costituita nel 1895, ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica privata nel 1995 ed infine è diventata Fondazione con l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dal 10 gennaio 2023, senza mai dimenticare le motivazioni e le finalità originarie della sua fondazione. Essendo diventata Ente del Terzo Settore è possibile destinare il “5 per mille” in occasione della annuale denuncia dei redditi, oltre ovviamente effettuare donazioni. La Struttura non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali di solidarietà, assistenziale e sanitaria, a favore di persone autosufficienti e non autosufficienti di entrambi i sessi. La Struttura è accreditata per la gestione di settantadue ospiti ed in media sono presenti circa quaranta persone totalmente o parzialmente autosufficienti e circa trenta non autosufficienti. E’ possibile anche essere ospitati in quattro minialloggi per persone totalmente autosufficienti. Conta oltre trenta dipendenti, diversi collaboratori liberi professionisti impiegati in vari ambiti e quindici volontari che, oltre a supportare le attività di animazione, effettuano anche interventi di ordinaria manutenzione. La Struttura è retta, a titolo gratuito, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Comune e dalle Parrocchie vicesi. Il Presidente è nominato dal Parroco ed attualmente è Gian Pietro Gasco. La gestione operativa fa capo alla Direttrice della Struttura Maria Luisa Mercantile ed alla Direzione Sanitaria ed è soggetta a periodici controlli da parte della Commissione di Vigilanza delle strutture socio-sanitarie dell’ASL CN1.

"Le rette sono rimaste molto competitive – precisano dalla Struttura - anche rispetto alle analoghe strutture della zona, ma considerate la situazione geo-politica di questi ultimi mesi e l’aumento dei costi in corso, il conto economico è sempre tenuto sotto stretto controllo per poter consentire la gestione di tutti i servizi e la continuità aziendale".