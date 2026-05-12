Auto contro moto a Madonna dell’Olmo, centauro ferito: la due ruote prende fuoco dopo l’impatto

Incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, a Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. Lo scontro si è verificato intorno alle 20.55 in via Valle Po, dove, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è scontrata con una motocicletta.

A seguito dell’impatto la moto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, giunti sul posto con una squadra per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Il conducente della motocicletta è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni sono apparse piuttosto serie, anche se al momento non è stata resa nota l’esatta entità delle ferite riportate.