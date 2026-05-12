Super offerte Pet Care da Europrezzi

Da Europrezzi arrivano le nuove offerte dedicate al mondo PET CARE: prodotti pratici, super assorbenti e convenienti per la cura quotidiana di cani e gatti.
Qualità e risparmio ti aspettano nei nostri punti vendita con offerte disponibili fino ad esaurimento scorte!
Offerte speciali Pet Care
● Tappetini igienici per cani 60×60 cm – confezione da 10 pezzi → €1.50
Super assorbenti, pratici e resistenti.
Ideali per la pulizia quotidiana e l’educazione dei cuccioli.
● Tappetini igienici per cani 60×90 cm – confezione da 10 pezzi → €2.00
Formato maxi con elevato potere assorbente e angoli adesivi.
Perfetti per cani di tutte le taglie.
● Tappetini igienici per cani 60×60 cm – pacco convenienza da 50 pezzi → €6.50
La soluzione ideale per fare scorta risparmiando senza rinunciare alla qualità.
● Tappetini igienici per cani 60×90 cm – pacco scorta da 50 pezzi → €8.50
Maxi formato convenienza per avere sempre a disposizione praticità e igiene.
● Lettiera igienica ai cristalli di silicio per gatti – sacco da 3.8 L → €2.99 PAZZIA!
Ultra assorbente, anti odore e antipolvere.
Non si attacca alle zampe ed è perfetta per garantire massima igiene e comfort ai tuoi gatti.
Convenienza e qualità per i tuoi animali solo da EUROPREZZI!
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Dove trovarci
- GENOLA – Via Frassinetto 5
- SALUZZO – Via Cuneo 12
- POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
- RIVAROLO – Corso Re Arduino 83