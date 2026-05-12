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Economia | 12 maggio 2026, 12:00

Super offerte Pet Care da Europrezzi

Tutto il necessario per l’igiene e il benessere dei tuoi amici a quattro zampe… a PREZZI PAZZI!

Super offerte Pet Care da Europrezzi

Da Europrezzi arrivano le nuove offerte dedicate al mondo PET CARE: prodotti pratici, super assorbenti e convenienti per la cura quotidiana di cani e gatti.
 Qualità e risparmio ti aspettano nei nostri punti vendita con offerte disponibili fino ad esaurimento scorte!

Offerte speciali Pet Care

Tappetini igienici per cani 60×60 cm – confezione da 10 pezzi€1.50
 Super assorbenti, pratici e resistenti.
 Ideali per la pulizia quotidiana e l’educazione dei cuccioli.

Tappetini igienici per cani 60×90 cm – confezione da 10 pezzi€2.00
 Formato maxi con elevato potere assorbente e angoli adesivi.
 Perfetti per cani di tutte le taglie.

Tappetini igienici per cani 60×60 cm – pacco convenienza da 50 pezzi€6.50
 La soluzione ideale per fare scorta risparmiando senza rinunciare alla qualità.

Tappetini igienici per cani 60×90 cm – pacco scorta da 50 pezzi€8.50
 Maxi formato convenienza per avere sempre a disposizione praticità e igiene.

Lettiera igienica ai cristalli di silicio per gatti – sacco da 3.8 L€2.99 PAZZIA!
 Ultra assorbente, anti odore e antipolvere.
 Non si attacca alle zampe ed è perfetta per garantire massima igiene e comfort ai tuoi gatti.

Convenienza e qualità per i tuoi animali solo da EUROPREZZI!

Corri a scoprire tutte le novità PET CARE nei nostri punti vendita!

Dove trovarci

  • GENOLA – Via Frassinetto 5
  • SALUZZO – Via Cuneo 12
  • POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
  • RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

I.P.

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Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

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