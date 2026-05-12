Super offerte Pet Care da Europrezzi

Da Europrezzi arrivano le nuove offerte dedicate al mondo PET CARE: prodotti pratici, super assorbenti e convenienti per la cura quotidiana di cani e gatti.

Qualità e risparmio ti aspettano nei nostri punti vendita con offerte disponibili fino ad esaurimento scorte!

Offerte speciali Pet Care

● Tappetini igienici per cani 60×60 cm – confezione da 10 pezzi → €1.50

Super assorbenti, pratici e resistenti.

Ideali per la pulizia quotidiana e l’educazione dei cuccioli.

● Tappetini igienici per cani 60×90 cm – confezione da 10 pezzi → €2.00

Formato maxi con elevato potere assorbente e angoli adesivi.

Perfetti per cani di tutte le taglie.

● Tappetini igienici per cani 60×60 cm – pacco convenienza da 50 pezzi → €6.50

La soluzione ideale per fare scorta risparmiando senza rinunciare alla qualità.

● Tappetini igienici per cani 60×90 cm – pacco scorta da 50 pezzi → €8.50

Maxi formato convenienza per avere sempre a disposizione praticità e igiene.

● Lettiera igienica ai cristalli di silicio per gatti – sacco da 3.8 L → €2.99 PAZZIA!

Ultra assorbente, anti odore e antipolvere.

Non si attacca alle zampe ed è perfetta per garantire massima igiene e comfort ai tuoi gatti.

Convenienza e qualità per i tuoi animali solo da EUROPREZZI!

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