Alba, all’associazione Alec la presentazione del libro “Cervello in musica”

Sabato 16 maggio alle ore 17.30, presso l’Associazione Alec di Alba in Via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà la presentazione del libro “Cervello in musica. Che cosa ci dicono psicologia e neuroscienze”. Saranno presenti le autrici Laura Ferreri e Carlotta Lega, neuroscienziate cognitive e docenti rispettivamente di Psicologia della musica e Neuroscienze della musica all’Università di Pavia. Il volume propone un affascinante viaggio tra psicologia e neuroscienze per esplorare il modo in cui la mente percepisce, elabora e produce la musica, offrendo uno sguardo scientifico ma accessibile su uno dei fenomeni più universali dell’esperienza umana. La musica ci accompagna ogni giorno, ma raramente ci soffermiamo a chiederci che cosa accada davvero dentro di noi quando ascoltiamo una melodia o seguiamo un ritmo. Eppure, proprio in quei momenti, il cervello si attiva in modo sorprendente, mettendo in relazione emozioni, memoria e movimento. “Cervello in musica” apre una finestra su questo universo invisibile, mostrando come la musica non solo ci emoziona, ma contribuisce a plasmare il nostro modo di pensare e di apprendere. Un invito a riscoprire, con occhi nuovi, una delle esperienze più profonde e condivise dell’essere umano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.