 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 11 maggio 2026, 20:02

Alba, all’associazione Alec la presentazione del libro “Cervello in musica”

Un affascinante viaggio tra psicologia e neuroscienze per esplorare il modo in cui la mente percepisce, elabora e produce la musica in dialogo con le autrici Laura Ferreri e Carlotta Lega sabato 16 maggio

Alba, all’associazione Alec la presentazione del libro “Cervello in musica”

Sabato 16 maggio alle ore 17.30, presso l’Associazione Alec di Alba in Via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà la presentazione del libro “Cervello in musica. Che cosa ci dicono psicologia e neuroscienze”. Saranno presenti le autrici Laura Ferreri e Carlotta Lega, neuroscienziate cognitive e docenti rispettivamente di Psicologia della musica e Neuroscienze della musica all’Università di Pavia. Il volume propone un affascinante viaggio tra psicologia e neuroscienze per esplorare il modo in cui la mente percepisce, elabora e produce la musica, offrendo uno sguardo scientifico ma accessibile su uno dei fenomeni più universali dell’esperienza umana. La musica ci accompagna ogni giorno, ma raramente ci soffermiamo a chiederci che cosa accada davvero dentro di noi quando ascoltiamo una melodia o seguiamo un ritmo. Eppure, proprio in quei momenti, il cervello si attiva in modo sorprendente, mettendo in relazione emozioni, memoria e movimento. “Cervello in musica” apre una finestra su questo universo invisibile, mostrando come la musica non solo ci emoziona, ma contribuisce a plasmare il nostro modo di pensare e di apprendere. Un invito a riscoprire, con occhi nuovi, una delle esperienze più profonde e condivise dell’essere umano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium