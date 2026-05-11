Venerdì 15 maggio ultimo appuntamento Stagione Concertistica Consonante 2025/26 dell’APM

Alle ore 21, presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo, l’Ensemble Sinfonico APM, diretto dal M.o Tommaso Di Dio, eseguirà l’Overtura n. 2 in Mi bemolle maggiore di G. Pugnani, la Sinfonia n. 16 in Do maggiore K 128 di W.A. Mozart e la Sinfonia n. 49 in Fa minore Hob. I/49 di F.Haydn.

Composto dai musicisti provenienti dal corso di formazione orchestrale “Obiettivo Orchestra”, l’Ensemble sarà diretto dal Maestro Tommaso Di Dio, neo diplomato alla Donato Renzetti Conducting Academy nel mese di novembre 2025.

Tommaso Di Dio ha iniziato a collaborare con il M° Donato Renzetti in qualità di assistente alla direzione d’orchestra.

Ha inoltre studiato con il M° Daniele Agiman, approfondendo il repertorio operistico in un corso realizzato in collaborazione con l’Orchestra I Musici di Parma: in questa sede ha partecipato alla produzione di Madama Butterfly di G. Puccini, dirigendo l’orchestra nel maggio del 2024. Attualmente è impegnato nell’attività di perfezionamento e collaborazione con orchestre e istituzioni musicali in Italia e all’estero. Tra le esperienze più significative figurano le masterclass con il Maestro Charles Olivieri-Munroe e la Filarmonica di Praga, e con il Maestro Lior Shambadal e la Berlin Sinfonietta.

I 13 concerti che hanno composto la stagione concertistica hanno visto la partecipazione di un pubblico numeroso e affezionato.

Si sono avvicendati sul palco di CONsonanTE grandi solisti del panorama classico internazionale, giovani musicisti talentuosi, direttori d’orchestra esordienti e altri già avviati alla professione.

La valorizzazione e la riscoperta sono stati i temi principali della stagione concertistica: la valorizzazione dei percorsi formativi della Scuola, delle collaborazioni didattiche con prestigiose istituzioni del territorio, dei musicisti, soprattutto i giovani allievi, che hanno reso possibile la Rassegna. E la riscoperta di importanti autori piemontesi e dei loro repertori musicali poco noti al pubblico.

La Fondazione Scuola APM ringrazia il Comune di Saluzzo per il sostegno nell’iniziativa, le aziende Sedamyl, Ambiente Servizi, Multitel Pagliero, Isiline, studio Grosso-Quaglia, La.Ra., la Filarmonica TRT e l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte per la collaborazione.

La stagione concertistica ritornerà nel prossimo autunno con un nuovo calendario all’insegna della musica e dei suoi grandi interpreti.

L’evento di venerdì 15 maggio è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o tramite e-mail: apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031