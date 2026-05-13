Alba: gli studenti della scuola agraria riqualificano un’aiuola di piazza Cristo Re

Lunedì 11 maggio il sindaco Alberto Gatto si è recato in piazza Cristo Re, di fronte alla chiesa, per salutare e ringraziare gli studenti dell’Istituto “Umberto I” - Scuola agraria di Grinzane Cavour impegnati nei lavori di sistemazione e abbellimento di un’aiuola pubblica.

L’intervento rientra nelle attività di collaborazione tra il Comune e l’istituto scolastico, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi urbani attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani, promuovendo al tempo stesso cura del territorio, formazione pratica e senso civico.

Il sindaco ha voluto complimentarsi personalmente con gli studenti e con i docenti accompagnatori per l’impegno dimostrato e per la qualità del lavoro svolto, sottolineando come iniziative di questo tipo contribuiscano concretamente a rendere la città più bella, accogliente e partecipata.

“Vedere i ragazzi impegnati con entusiasmo nella cura del verde pubblico - ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto - è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Questi interventi rappresentano non solo un’opera di abbellimento urbano, ma anche un importante esempio di cittadinanza attiva e collaborazione tra scuola e istituzioni. Rivolgo anche un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale, che coordina e segue gli interventi di manutenzione e valorizzazione del verde cittadino, contribuendo con professionalità e attenzione alla cura degli spazi pubblici e alla realizzazione di progetti condivisi con le scuole e il territorio”.