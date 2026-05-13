Troppi morti sulle strade della Granda: in Provincia nasce il Tavolo Sicurezza Stradale

E' stato pubblicato ieri, all'albo pretorio della Provincia, il decreto con il quale il presidente Luca Robaldo ha istituito il Tavolo Sicurezza Stradale.

Lo ha fatto proprio nel giorno in cui la Granda ha contato la settima vittima di sinistro stradale dall'inizio dell'anno: ieri è infatti deceduto il giovane papà di Busca Marco Barbero, di cui ancora non è nota la data delle esequie.

Sette vittime. Nello stesso periodo, un anno fa, erano state nove. Anno, il 2025, che seppur distante dai numeri degli scorsi decenni, ha lasciato sulle strade della provincia 37 morti.

Ancora troppi.

Ed è per questo che l'ente di area vasta ha deciso di rafforzare il proprio impegno sul fronte della sicurezza stradale con l’istituzione ufficiale di un organismo permanente di confronto e coordinamento che riunirà enti, associazioni e istituzioni.

Il provvedimento è stato formalizzato con un decreto che richiama la complessità della gestione della rete viaria provinciale: circa 3.200 chilometri di strade distribuite su un territorio ampio e articolato, comprendente 247 Comuni, molti dei quali collocati in aree montane e collinari. Una situazione che rende particolarmente impegnative le attività di manutenzione e controllo.

Nel decreto viene ricordato come l’attenzione della Provincia verso la sicurezza stradale sia costante da anni.

Tra le iniziative più significative figura quella avviata nel 2009 con il posizionamento, lungo le strade provinciali, di sagome dissuasive per sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità. Dal 2023, inoltre, la Provincia aderisce al progetto “Sicuri per scelta – Muoversi con intelligenza”, dedicato all’educazione stradale negli istituti comprensivi e superiori del territorio.

Ora questo Tavolo di coordinamento, che ha l’obiettivo di mettere in rete le esperienze già esistenti, favorire il confronto e sviluppare strategie comuni per ridurre l’incidentalità. Prevenzione ed educazione civica le parole d'ordine dell'iniziativa.

Il Tavolo Sicurezza Stradale avrà sede presso la Provincia di Cuneo, che curerà anche la segreteria amministrativa.

Ne faranno parte rappresentanti della Provincia, dell’AFVS – Associazione Familiari Vittime della Strada, dell’Inail di Cuneo, dell’Automobile Club Cuneo, dell’Ufficio scolastico territoriale e delle Fondazioni CRC, CR Fossano, CR Savigliano e CR Saluzzo.

Ai lavori sarà invitato anche il prefetto di Cuneo, in qualità di rappresentante del Governo sul territorio provinciale, con possibilità di delega.