L’Associazione Cuochi Provincia Granda prosegue l’attività formativa con un corso dedicato al bread pairing, nuovo trend dell'alta cucina

Lo scorso lunedì 11 maggio l’Associazione Cuochi Provincia Granda (ACPG) ha organizzato una giornata formativa dedicata al bread pairing, il nuovo trend dell’alta cucina che valorizza il pane come protagonista dell’esperienza gastronomica.

L’evento si è svolto nella nuovissima sede della ditta Bernardi Srl di Villar San Costanzo, all’interno dei moderni spazi del Bernardi Bakery Lab, che hanno ospitato professionisti e appassionati del settore per un appuntamento di grande interesse tecnico e creativo. Il bread pairing consiste nell’abbinamento studiato di differenti tipologie di pane artigianale alle varie portate, con l’obiettivo di esaltare sapori, consistenze e profumi, valorizzando al contempo la qualità delle farine e le tecniche di lievitazione. Il corso è stato condotto dallo chef Matteo Prandi, affiancato da Nicola Borra.

Durante la giornata sono state realizzate e successivamente degustate quattro proposte originali e innovative: buns con pastrami di lingua, cetriolini e maionese alla senape; brioche con ragù di gamberi, guacamole e guanciale; bao con pancia di maiale, verdure thai e marmellata di peperoncino; baguette Maiorca con crema gianduja e gelato all’olio extravergine d’oliva “falso tartufo”.

L’iniziativa si è confermata un’importante occasione di aggiornamento professionale, offrendo ai partecipanti la possibilità di approfondire tecniche, abbinamenti e nuove interpretazioni della panificazione contemporanea attraverso un efficace equilibrio tra teoria e pratica.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e formazione che l’Associazione Cuochi Provincia Granda porta avanti con continuità e grande impegno”, dichiara il presidente Domenico Pavan.

“La grande partecipazione e l’interesse dimostrato confermano quanto sia importante creare momenti di confronto professionale e aggiornamento per le berrette bianche del territorio”.

“Un sentito ringraziamento va alla ditta Bernardi Srl per l’ospitalità e la preziosa collaborazione tecnica, allo chef Matteo Prandi e a Nicola Borra per la qualità della formazione proposta, ai componenti del Direttivo Marc Lanteri, Erik Macario, Santino Ponzo e Andrea Serale per il supporto organizzativo, alla segretaria Valentina Ferrero per la gestione amministrativa dell’evento e a tutti i partecipanti che hanno accolto con entusiasmo questa proposta formativa”.

L’Associazione Cuochi Provincia Granda ricorda inoltre che sono aperti i rinnovi associativi per l’anno 2026 e le nuove adesioni. Per informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo associazionecuochicuneo@gmail.com oppure ai numeri 339/3608570 e 0171/604125 (presso uffici Confcommercio Cuneo).