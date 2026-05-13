Macra, tra mulini e pane: laboratorio sensoriale per scoprire i segreti delle farine

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026, a partire dalle ore 17,45 si terrà a Macra un Laboratorio di degustazione dei prodotti da forno.

Dopo la passeggiata con la visita ai mulini ed alle macchine ad acqua presenti sul rio Bedale di Macra, il pomeriggio si concluderà con una degustazione dei prodotti da forno tenuta dal Panificio artigianale Alta Valle Maira di De Meio Alessio & C. s.a.s. di Prazzo.

Il Panificio Alta Valle Maira rappresenta un'eccellenza artigiana nella produzione di prodotti da forno e pasticceria secca.

La degustazione sarà preceduta da una illustrazione dei principali tipi di farine ottenute con i diversi cereali e delle loro caratteristiche e proprietà.

Accompagnati dal titolare Alessio, esperto panificatore, si impareranno ad usare i cinque sensi per distinguere la qualità delle farine, la complessità degli aromi sprigionati dal lievito madre e la consistenza della crosta e delle alveolature.

I partecipanti saranno guidati nell’analisi del profilo organolettico di panificati e lievitati salati e dolci, iniziando con l’analisi visiva, cui seguirà l’olfattiva ed infine l’assaggio.

Il laboratorio sarà, quindi, l’occasione per degustare i pani tipici prodotti con farina di frumento, o frumento e segale, lievitati naturalmente, e i grissini stirati a mano.

Si apprezzeranno, inoltre, i vari tipi di focacce, senza trascurare i dolci secchi, ottenuti con diversi ingredienti e derivanti da diverse cotture.

Il laboratorio di degustazione dei prodotti da forno, che si svolge in occasione delle Giornate Europee dei Mulini e del patrimonio molitorio 2026, si terrà presso l’INFOECOPOINT di Borgata Bedale, piazza del Municipio a Macra ed avrà inizio alle ore 17.45.

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione.

L’evento è organizzato dai Comuni di Macra e Celle di Macra, in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e con il supporto dell’Azienda di Formazione Professione di Dronero

Per prenotazioni: via WhatsApp al numero 347.4130525 o ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com



