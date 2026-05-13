BASKET / Amedeo Della Valle chiude il campionato al secondo posto con Brescia, è tra i candidati al titolo di MVP della regular season

Si è conclusa domenica scorsa, 10 maggio, la regular season della Lega Basket Serie A. Grazie al successo su Sassari, la Germani Brescia, capitanata dall’albese Amedeo Della Valle, ha chiuso il campionato al secondo posto. I “Leoni” si concentreranno ora sui playoff che inizieranno sabato 16 maggio.

Il 33enne di Alba, protagonista indiscusso di questa annata, ha concluso la stagione regolare con 470 punti messi a segno. Nei 852 minuti giocati, il piemontese ha fatto registrare anche 86 rimbalzi e 136 assist. Entrando nello specifico, il cuneese ha tirato con 47/105 (44.8 %) nel tiro da due, 76/199 (38.2%) dall’arco e 148/159 (93.1 %) a cronometro fermo.

Il figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) ha avuto il particolare merito di andare a segno in tutte le 28 partite del campionato, season best di 31 con Milano.

(ph profilo ig pallacanestro brescia)

Nell’ultima giornata Brescia ha battuto con il risultato di 92-71 la Dinamo Sassari: per Della Valle 13 punti in 27 minuti di gioco e il raggiungimento delle 700 triple in carriera (702 per l’esattezza). I “Leoni” sono giunti secondi nella classifica finale con 42 punti (21 successi), a sole due vittorie dalla capolista Virtus Bologna e superando di due lunghezze l’Olimpia Milano che si è fermata a quota 40.

Sono inoltre terminate le votazioni degli LBA Awards 2026 grazie alle quali sono state definite le posizioni per il premio più atteso, il Dino Meneghin Trophy, assegnato all’MVP della regular season 2025/26. I tre candidati al successo sono Miro Bilan (compagno di ADV), Armoni Brooks e Amedeo Della Valle; il nome del vincitore sarà ufficializzato nella giornata di domani, giovedì 14 maggio.

I playoff scudetto della Serie A cominceranno a partire da sabato 16, quando Brescia ospiterà Trieste (giunta settima nella classifica finale) per gara-1 dei quarti di finale: palla a due alle ore 20:30. Sono già ufficiali le date delle due sfide seguenti, che si disputeranno rispettivamente lunedì 18 e giovedì 21 maggio. Tutte le serie si giocheranno al meglio delle 3 gare su 5. Semifinali in programma da venerdì 29 a lunedì 8 giugno e finali da giovedì 11 a domenica 21 giugno.