Monte Alpet Bike Village riapre ai Cardini di Roburent: weekend inaugurale con la Gravity Race

Dopo una lunga ed appassionante stagione invernale, venerdì 15 maggio riapre ufficialmente il Monte Alpet Bike Village ai Cardini di Roburent, pronto ad accogliere appassionati di downhill, enduro, e-bike e outdoor.

La stagione prenderà subito il via con un appuntamento di grande richiamo: nel weekend inaugurale il Bike village ospiterà infatti la seconda tappa del circuito Gravity Race, campionato interregionale di downhill che assegna punti validi per la classifica finale del circuito.

La prova del Monte Alpet avrà inoltre un valore speciale, perché metterà in palio anche le maglie di Campioni Regionali 2026 nelle diverse categorie. Sarà quindi un fine settimana spettacolare anche per il pubblico: l’arrivo della gara sarà ai Cardini, in una zona facilmente accessibile dove gli spettatori potranno assistere ai passaggi dei rider, vivere da vicino l’atmosfera delle competizioni e trascorrere una giornata all’aria aperta immersi nella natura.

Il Monte Alpet Bike Village resterà poi aperto tutti i weekend per tutta la stagione estiva, e tutti i giorni dall’8 al 23 agosto 2026, con servizi e attività dedicate sia agli sportivi più esperti sia a famiglie, bambini e principianti.

“Anche quest’anno – sottolinea Giulia Robaldo del Bike park - confermiamo tutti i servizi che negli anni hanno reso il Bike village un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote: noleggio bike ed e-bike, officina, corsi individuali e collettivi con istruttori qualificati, oltre ai tour dedicati alle biciclette elettriche. Diamo continuità alle prestigiose collaborazioni con Andrea Bruno e con Andrea Roà di Hostile bike, che curerà la parte dei noleggi e degli e-bike tours. Siamo come sempre pronti ad accogliere tutti a braccia aperte, soprattutto le famiglie, i bambini, i giovani, a cui si rivolge particolarmente la nostra proposta”.

Tra gli eventi già annunciati dell’estate 2026 ci sarà inoltre il gradito ritorno del Party Motor Alpet, show di freestyle motocross diventato ormai un appuntamento fisso della stagione ai Cardini di Roburent, in programma il prossimo 25 luglio con numerose novità e con un’attenzione sempre importante a tematiche sociali.

Tutte le informazioni aggiornate su aperture, piste, eventi, prezzi e attività sono disponibili sul sito www.montealpet.com.