A Dogliani la mostra fotografica “Il Respiro della Terra” di Federica Cordero

Il Comune di Dogliani, organizza la mostra fotografica “Il Respiro della Terra” di Federica Cordero presso la Chiesetta del Ritiro Sacra Famiglia, in Piazza Belvedere, Dogliani Castello, che sarà inaugurata sabato 23 maggio alle ore 11.00.

La mostra si compone di una cinquantina di fotografie, scattate tra Africa, Europa, America e Asia, che ritraggono animali nel loro habitat naturale, il quale non fa solo da sfondo ma è, per la fotografa, parte integrante di essi.

“Il titolo Il respiro della Terra - spiega Federica - fa riferimento alla sensazione personale che ottengo ogni qual volta esco dal contesto umano e urbano per infilarmi in qualche posto incontaminato del nostro globo terreste. L'oppressione che percepisco nelle aree urbane viene rapidamente sostituita da un respiro profondo, regolare e accogliente che il nostro pianeta offre a chi è disposto a cercarlo.

Il progetto fotografico è dettato da una strana sensazione che ho iniziato a percepire sempre con maggiore gravità a mano a mano che mi spostavo verso la natura: l'urgenza. Urgenza di vedere, di proteggere, di salvare. Penso che questa sensazione, che mi muove e contemporaneamente mi paralizza, possa essere legata al fatto che l'umanità si trovi sul baratro, a un passo da perdere tutto, mentre la maggior parte delle persone non se ne rende conto.

Per questo ho iniziato il mio racconto per immagini. Un racconto che non è fatto solo di animali, ma di ambienti, climi, atmosfere. Perché una specie non è definita in se stessa, ma viene meglio delineata dagli alberi in cui vive, l'acqua in cui nuota, le montagne che scala, la luce che la illumina o la nebbia che la nasconde.

Vorrei che le persone riuscissero ad osservare tutto il complesso che la natura è.

Perché un animale a rischio estinzione lo posso osservare anche in uno zoo, ma lo posso far vivere veramente solo nella sua natura.”

Federica Cordero, Torino nel 1985.

Nonostante sia nata e cresciuta in contesto cittadino, è sempre stata molto legata al mondo della natura e degli animali. Nel 2009 si laurea in Medicina veterinaria e successivamente si specializza in oncologia e chirurgia del cane e del gatto.

Dal 2014 entra nel mondo della fotografia naturalistica tramite un viaggio in Sud Africa; da quel momento la passione per la natura e la vita selvaggia è cresciuta esponenzialmente, e quello per la fotografia ha seguito di pari passo.

Pensa di poter definire con certezza il momento in cui l'interesse nei confronti della fotografia naturalistica ha fatto il salto di qualità: accadde nel parco del Serengeti, in Tanzania, davanti a una bellissima acacia ad ombrello con sopra un leopardo dormiente la cui coda penzolava dal ramo più basso. Avrebbe voluto ritrarre quella scena stupenda ma lo zoom di cui disponeva era troppo corto e l'albero troppo lontano. Da quel momento ha capito di voler spendere più tempo (e soldi) per riuscire a rendere giustizia ad alcune scene meravigliose tramite le sue fotografie.

Nel 2019 si trasferisce a vivere in Sud Africa trascorrendo alcuni mesi in una tenda nella savana con altri ragazzi, imparando tutto sugli animali che ci vivono e su come comportarsi per sopravvivere in un ambiente non proprio privo di pericoli. Successivamente si è trasferita in Namibia, che ha visitato in solitaria.

Dal rientro in Italia nel 2020 ha realizzato che il suo posto nel mondo non era solo l'Africa, ma la natura in generale. Continuando con il lavoro di veterinaria, ha programmato numerosi viaggi all'anno nei posti più sperduti del globo per trovare la natura incontaminata che tanto brama.

Le competenze fotografiche sono cresciute, portandola a conseguire titoli e vittorie in numerosi concorsi fotografici internazionali, tra i quali - con la fotografia Scimpanzè - ha ottenuto il primo posto nella categoria "Ritratti- mammiferi” al Nature in Focus Award (India), il primo posto nella sezione “Terraferma" dl Fotokozma (Budapest) e la menzione d'onore all'Environmental Award (Montecarlo), ed è stata scelta come dodicesima foto tra le 40 migliori al mondo del 2025 al Kibale National Park (Uganda).

Da settembre 2026 inizierà la collaborazione con un'agenzia di viaggi fotografici come fotografo accompagnatore, con la speranza di poter smettere di catalogare la fotografia come semplice hobby.

La mostra sarà visitabile fino al 14 giugno nei seguenti orari:

Sabato e domenica: ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00

In occasione del Festival della Tv, sarà aperta anche venerdì 29 Maggio ore 15.00 -18.00

Per informazioni: Biblioteca Civica L. Einaudi 0173.70210 | 334 5629569