Con il Fai "Benezzo Biodiversità", una giornata dedicata alle ricchezze della natura

In occasione della Giornata Internazionale per la Biodiversità (22 maggio) che ha lo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla diversità biologica e all’importanza di conservarla, da alcuni anni il FAI si impegna negli stessi propositi con la campagna nazionale "FAI Biodiversità".

In quest’ambito, la Delegazione FAI Saluzzo organizza, per Domenica 24 Maggio, BERNEZZO BIODIVERSITÀ, una giornata dedicata alle ricchezze della natura.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Salone Polivalente, con tantissime proposte per tutti, anche per i più piccoli, grazie alla grande collaborazione tra istituzioni, enti e realtà locali.

Nello specifico, il programma della giornata prevede:

PERCORSO con guide naturalistiche professionali sul "SENTIERO della BIODIVERSITÀ" di Bernezzo. A cura della Delegazione FAI di Saluzzo.

Orari partenze: 10 - 11.30 - 14 - 15.30 – 17.

Ritrovo al Banco FAI (in Piazza Martiri della Libertà) 15 minuti prima della partenza.

Contributo minimo volontario (destinato interamente ai progetti del Fondo Ambiente Italiano): 5 €; 3 € per i tesserati FAI - gratuito fino a 12 anni (per chi lo desidera, vi sarà la possibilità di iscriversi al FAI sul posto).

Informazioni importanti: sono indispensabili scarpe sportive adeguate e abbigliamento comodo. Lunghezza percorso ad anello: 2,5 km (partenza e arrivo sulla piazza). Difficoltà T1 (mediamente facile: primo tratto in salita, sentiero stretto sterrato, poi più ampio in discesa). Dislivello: 200 m.

Durata: 60 minuti circa. Gruppi di massimo 25 persone. In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato.

PROIEZIONI a 360° nella cupola-planetario. La vita notturna e l'inquinamento luminoso A cura della Sideralis APS. Tutto il giorno non-stop. Partecipazione gratuita.

Il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo. A cura del CRAS ODV. Laboratori didattici e attività divulgativa. Dalle 10 alle 16. Partecipazione gratuita.

FIABE ANIMATE sul tema Biodiversità e attività per bambini. A cura dell'Associazione Grow Up di Bernezzo. Alle 10 e alle 16. Partecipazione gratuita.



API & MIELE. A cura di Chesta Rinaldo - Azienda Agricola biologica Nardette di Bernezzo. Dalle 10 alle 13. Attività divulgativa e informativa. Con degustazione miele. Partecipazione gratuita.

Il "BATTESIMO del GUANTO". A cura di LuMa Parco di Borgo S. Dalmazzo. Avvicinamento ai rapaci e attività didattico – divulgativa. Alle 11 e alle 17. Partecipazione gratuita.

SCULTURA nel LEGNO. A cura dell'Associazione "Ij Poeta dël Bòsch". Laboratori didattici ed esposizione. Tutto il giorno non-stop. Partecipazione gratuita.

MOSTRA FOTOGRAFICA "considera.mi" di Luca Sangiovanni. A cura del Centro Diurno San Rocco Cooperativa Sociale "Il Ramo". Salone Polivalente. Tutto il giorno non-stop. Partecipazione gratuita.

Le CASTAGNE e i castanicoltori. A cura del Consorzio Castagna di Bernezzo. Tutto il giorno non-stop. Partecipazione gratuita.

PUNTO RISTORO. Barbour Bar (tutto il giorno).

Ore 16.30: saluti istituzionali

A seguire: MERENDA per TUTTI ! A cura della Proloco di Bernezzo . Ringraziamo per la straordinaria collaborazione e disponibilità:

- il Comune di Bernezzo (in particolar modo il Sindaco Lorenzo Bono e l'Assessora alla Cultura Silvia Musso)

- Pro Loco di Bernezzo

- Federico Pellegrino (coordinatore CRAS e Sideralis)

- CRAS Odv

- Sideralis APS

- Le guide naturalistiche Giovanni Badino e Marco Sarale (volontari FAI) ed Elisa Viano Botte

- Associazione Grow Up

- LuMa Parco

- Associazione "Ij Poeta dël Bòsch"

- Chesta Rinaldo apicoltore – Azienda Agricola biologica Nardette

- Centro Diurno San Rocco - Cooperativa Sociale "Il Ramo"

- Consorzio della Castagna di Bernezzo.

E intanto… Al Castello della Manta…

Un binocolo per spaziare con lo sguardo dal Monviso alle Langhe, una bussola per orientarsi lungo il percorso e un apicoltore per scoprire il ruolo essenziale delle api.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il Castello della Manta propone un racconto a più voci per far conoscere e valorizzare il patrimonio di biodiversità del territorio all’interno della Riserva della Biosfera MAB UNESCO del Monviso.

Per l’intera giornata saranno disponibili visite guidate al Castello e un percorso conoscitivo, ludico e gustativo a cura di Mieli Amel: grazie all’arnia da osservazione si potrà ammirare un favo con l’ape regina e le sue operaie, concludendo l’esperienza con una degustazione di miele.

Nel pomeriggio, accompagnati da due guardiaparco del Parco del Monviso, i partecipanti percorreranno un tratto del bosco e della collina antistante il Castello per scoprirne peculiarità e caratteristiche, ammirando la ricchezza di fauna e flora.

Possibilità di consumare il picnic del Castello o un aperitivo nel giardino. Il cestino picnic è da prenotare all'indirizzo mail faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti.

Ingresso, visita guidata e passeggiata con guardiaparco – Ore 14:30 / 15:45 Ingresso e visita guidata – Ore 10:15 / 11:15 / 12:30 / 16:30.