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Attualità | 14 maggio 2026, 19:04

A Saluzzo la quinta edizione di "Nen mac tabui"

Si svolgerà domenica 24 maggio in piazza Cavour

A Saluzzo la quinta edizione di &quot;Nen mac tabui&quot;

Il 24 maggio 2026 a Saluzzo, in Piazza Cavour – Ala di ferro, si svolgerà la quinta edizione di  “NEN MAC TABUI”, una manifestazione all’insegna del divertimento e dell’informazione dedicata ai nostri amici a 4 zampe meticci e non.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Saluzzo ed è promossa dalle sezioni saluzzesi di E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali – e N.O.G.R.A. -Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria con Confcommercio Saluzzo

Dalle ore 10.00 percorsi di mobility e i giochi di attivazione mentale a cura di “Insieme Felici” di Sara Mauro aperti a tutti i cani partecipanti.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.30 saranno raccolte le iscrizioni ad offerta libera. E’ richiesto il certificato di identificazione del cane (microchip / tatuaggio).

Tutti i partecipanti riceveranno la bandana e un pacco gara ricco di omaggi offerti da Almo Nature e MSD Animal health

A tutti i bambini in omaggio l’album Amici Cucciolotti offerto da Pizzardi Editore

Alle ore 14.30 si darà inizio alla sfilata amatoriale cane con accompagnatore aperta a tutti, meticci e non, presentata dagli attori Sergio Catania e Mario Bois

Verranno premiati grazie allo sponsor della manifestazione Almo Nature:

·                     maschio e femmina più anziani

·                     maschio e femmina più giovani

·                     il più simpatico

·                     il più lento

·                     il più grasso

·                     il più smilzo

·                     il conduttore e la conduttrice più giovani

Premi speciali:

·                    due Targhe offerte dalle associazioni

·                    tre confezioni di miele offerte da GolosApe di Cavarrero Stefania

·                    un profumo offerto dalla Profumeria Elite

Per informazioni: nenmactabui@gmail.com

comunicato stampa

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